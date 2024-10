Circa cinque anni fa Lamborghini decise di elettrificare l'intera gamma con motori ibridi, rinunciando al passaggio all'elettrificazione pura. All'epoca, l'introduzione di veicoli elettrici puri, e non ibridi, sembrava l'unica strada percorribile, grazie alle pressioni legislative e pubbliche esercitate sui produttori.

Ma questa pressione ha poi invertito la rotta, con le vendite di auto elettriche in calo e i governi che hanno rinunciato a imporre mandati aggressivi per i veicoli elettrici.

Con una forte domanda di auto speciali con motore termico, è chiaro che la scommessa di Lamborghini ha dato i suoi frutti. Il direttore tecnico Rouven Mohr afferma che, ancora oggi, una supercar Lamborghini completamente elettrica non avrebbe successo.

"Non sarebbe il moneto giusto per una supersportiva elettrica"

"Al momento, ora, non sarebbe il momento giusto [per una elettrica], almeno non per una supersportiva", ha detto Mohr a Motor1 presso il Centro Tecnico di Nardò durante il lancio della Urus SE. "Abbiamo visto molte auto [elettriche] sul mercato che non hanno avuto molto successo".

Lamborghini Terzo Millennio Concept

Con la sua linea completamente ibrida, la Lamborghini si è messa nella posizione perfetta per il successo. Tutti e tre i suoi modelli - la Revuelto con motore V12, la Temerario biturbo e il SUV Urus - sono ora dotati di un qualche tipo di assistenza elettrica, ponendo il marchio nella posizione ideale mentre i concorrenti rimangono indietro.

"Sono molto soddisfatto della nostra gamma attuale, perché con una linea ibrida possiamo vivere per il prossimo decennio", ha dichiarato Mohr a Motor1. "Ma credo anche che Lamborghini abbia bisogno di una transizione [all'energia elettrica], perché è solo una questione di tempo quando la mentalità cambierà".

Appuntamento con l'elettrico al 2028

La Lamborghini sa che quel tempo si sta avvicinando rapidamente, ed è per questo che prevede di lanciare la sua prima auto completamente elettrica nel 2028. Presentata in anteprima lo scorso anno a Monterey con il concept Lanzador, l'EV non sarà una supercar a tutti gli effetti, ma piuttosto una gran turismo 2+2 a forma di SUV. Secondo Mohr, la sfida più grande per l'azienda sarà riuscire a distinguersi in un mare di veicoli elettrici per lo più simili.

Lamborghini Lanzador EV Concept

"È una questione di chiarezza del prodotto, di definizione, di rimanere fedeli al DNA del marchio", ha dichiarato a Motor1. "È chiaro che un'auto completamente elettrica della Lamborghini deve avere un fattore di eccitazione di questo tipo. Non si tratta solo di potenza massima e accelerazione massima. Queste sono materie prime".

Mohr ha poi aggiunto che la prima Lamborghini elettrica dovrebbe avere la stessa "ruvidità, una sorta di eccitazione" delle auto a gas del marchio.

"Potete essere certi che quando presenteremo la prima Lamborghini elettrica, saremo molto attenti a gestire gli attributi del marchio", ha detto Mohr. "Non pensiamo di proporre un'altra auto elettrica standard, con un megawatt di potenza. Non è così. Serve una differenziazione".

Lamborghini Lanzador EV Concept

La prima (e probabilmente unica) auto che viene in mente quando si pensa a un'auto elettrica emozionante è la Hyundai Ioniq 5 N, grazie anche alla sua trasmissione con cambio al volante simulato. Pur apprezzando l'innovazione, Mohr non crede che si sposerebbe bene con il marchio Lamborghini.

"Ho il massimo rispetto per il fatto che stiano affrontando questo punto", dice Mohr. "Per me è il modo giusto di parlare di connessione emotiva in un'auto elettrica. Non si tratta solo di accelerazione, e loro sono stati i primi ad affrontare la questione in questo modo".

"Se mi chiedete se [le marce simulate] sono adatte al marchio Lamborghini, non molto", dice Mohr. "Dal nostro punto di vista, dobbiamo fare un passo avanti. Cercare di imitare un motore a combustione è probabilmente la risposta giusta per ora. Ma dobbiamo convincere i clienti che l'esperienza di guida elettrica è qualcosa di più che non si può avere nel mondo della combustione. Solo allora si potranno convincere gli acquirenti emotivi a rimanere elettrici".

Non è chiaro quale sarà esattamente questo elemento di differenziazione per la Lamborghini. A soli quattro anni dal lancio dell'EV, non dovremo aspettare molto per scoprirlo.