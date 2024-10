La Fiat Grande Panda ha dato il via a una nuova dinastia per il Lingotto. Più che un singolo modello, infatti, la Panda è destinata a diventare una vera e propria famiglia, con varie declinazioni di carrozzeria per intercettare quanto più pubblico possibile.

Così, dopo la Grande Panda sarà tempo di una Fastback (un nome provvisorio visto che quello ufficiale non è ancora stato definito). Le sue forme, però, potrebbero essere simili a quelle del concept Giga Panda e a quelle del nostro render esclusivo.

Stile da coupé

Se la zona anteriore potrebbe riprendere in buona parte quanto visto sulla Grande Panda, la Fastback si connoterà principalmente per un posteriore sì sempre squadrato, ma con tanto di lunotto spiovente. Anche la coda potrebbe avere un look specifico, con una fanaleria a sviluppo orizzontale dal look molto moderno e il logo Fiat al centro.

Motor1.com Fiat Fastback (2026), il render di Motor1.com

In termini di dimensioni, la Fastback dovrebbe avvicinarsi ai 4,3 metri della Citroen Basalt Vision, la “cugina” francese che sarà destinata a Sud America e Asia, mentre la piattaforma sarà sempre la Smart Car, ossia la stessa della Grande Panda.

Fiat Grande Panda, gli interni

Per gli interni non dovrebbero esserci particolari novità. Anche sulla Fastback dovremmo ritrovare la plancia rettangolare coi lati arrotondati (una forma ispirata alla storica pista del Lingotto di Torino) e i due schermi da 10” e 10,25” di quadro strumenti e infotainment.

Sia termica che elettrica

Il legame con la Grande Panda dovrebbe riguardare anche le motorizzazioni. La Fastback dovrebbe essere lanciata in versione mild hybrid a benzina con un 1.2 da 100 CV e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e 100% elettrica.

Fiat Panda Fastback, le foto spia

Quest’ultima potrebbe avere la stessa batteria da 44 kWh e lo stesso motore da 113 CV della Grande Panda, con un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 320 km. Ma non è escluso che, viste le dimensioni più importanti di questa Fiat, col tempo arrivi una variante più potente e dotata di una batteria più grande.