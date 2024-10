L'avventura della Fiat Grande Panda comincia da Francia e Olanda. In questi due Paesi, infatti, sono aperti gli ordini per l'elettrica italiana (prodotta in Serbia) che arriverà in concessionaria nei primi mesi del 2025.

In particolare, i prezzi partono da circa 25.000 euro, mentre per il listino italiano - fa sapere Fiat - bisognerà aspettare la fine dell'anno, anche se non dovrebbero esserci differenze importanti.

I prezzi ufficiali e la dotazione

In Francia, la Grande Panda si può ordinare nelle versioni Red e La Prima, con prezzi che partono rispettivamente da 15.900 euro e da 18.900 euro, ma tenendo conto degli incentivi statali per l'acquisto di una vettura elettrica, che arrivano fino a 7.000 euro per le fasce di popolazione con reddito basso.

In Olanda, la Red costa 25.990 euro e La Prima 28.990 euro, a cui si possono sottrarre fino a 2.950 euro di incentivi.

Fiat Grande Panda (2024)

In entrambi i casi, la dotazione della Red include di serie il climatizzatore manuale, il sistema multimediale da 10,25" con Apple CarPlay e Android Auto, il quadro strumenti da 10" e sistemi di assistenza alla guida obbligatori come la frenata d'emergenza e il Lane Keeping Assist.

Passando a La Prima, l'equipaggiamento comprende - tra le varie cose - il climatizzatore automatico, i cerchi da 17", il navigatore e i sensori di parcheggio anteriori.

Fiat Grande Panda, le foto spia della versione base

Come detto, questi prezzi si riferiscono esclusivamente al modello elettrico, che è caratterizzato dalla presenza di una batteria da 44 kWh e di un motore anteriore da 113 CV. La velocità massima è di 132 km/h e l'autonomia nel ciclo WLTP è di 320 km.

La Grande Panda si può ricaricare fino a 11 kW in AC e fino a 100 kW in DC. Più avanti arriverà anche la mild hybrid a benzina da 100 CV, che dovrebbe avere un listino più basso.(meno di 19.000 euro, secondo l'annuncio fatto da Fiat al momento della presentazione del modello avvenuta lo scorso luglio). Al tempo stesso, è possibile che oltre a La Prima e alla Red vengano introdotti altri allestimenti più accessibili.

Le rivali

Di sicuro, per la Grande Panda la concorrenza non manca. Due tra le rivali più recenti sono la Citroen e-C3 e la Renault 5, che presentano caratteristiche piuttosto simili alla Fiat.

Citroen e-C3 Renault 5 E-Tech

La e-C3 parte da 23.900 euro ed è equipaggiata con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico anteriore da 113 CV, per 320 km di autonomia, esattamente come la Grande Panda.

La Renault 5 E-Tech, invece, ha un prezzo base di 32.900 euro (nel caso della 150 CV). La batteria è da 44 o 51 kWh e il motore anteriore sviluppa 95 CV, 120 CV o 150 CV (a seconda del modello), mentre l'autonomia dichiarata è compresa tra 320 e 400 km.