Progettata e costruita da Skoda Motorsport, la divisione corse della Casa di Mlada Boleslav in Repubblica Ceca, questa speciale Skoda Enyaq si chiama RS Race Concept e si tratta di un progetto senza precedenti.

Per realizzarlo la divisione, esperta nei rally, ha preso un esemplare del SUV coupé basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e l'ha reso più basso, più largo e più leggero.

Una super Skoda

Utilizzando pannelli della carrozzeria in biocomposito che incorporano fibre di lino e finestrini leggeri in policarbonato, l'Enyaq RS Race Concept è stato estremizzato puntando tutto sulla riduzione del peso.

Grazie alle modifiche apportate dalla divisione Motorsport della Casa, l'auto è stata resa più leggera di 300 kg rispetto all'Enyaq standard, per un totale di 1.950 kg.

Oltre a questo il concept è stato reso più basso e più largo di 7 cm rispetto al modello normale, un risultato quest'ultimo ottenuto soprattutto grazie all'installazione di un nuovo assetto regolabile specifico da gara.

Skoda

Dal punto di vista estetico, l'Enyaq RS Race Concept, poi, è stato dotato di un kit aerodinamico aggressivo con varie prese d'aria e splitter.

Davanti, per esempio, trova ora posto un nuovo spoiler sul labbro inferiore del paraurti e una griglia dall'apertura più grande per migliorare il raffreddamento nella parte anteriore.

Dietro, invece, i designer hanno scelto di installare un nuovo grande spoiler per aumentare la deportanza e persino un condotto NACA funzionante che incanala l'aria nell'abitacolo. Anche i cerchi personalizzati da 20 pollici sono stati progettati per migliorare l'aerodinamica.

Skoda Skoda

All'interno, infine, proprio come una vera auto da rally, Skoda Motorsport ha spogliato gli interni dell'Enyaq. L'abitacolo è stato dotato di una gabbia di sicurezza, una leva del freno a mano meccanica, un interruttore per l'estinzione d'emergenza, pannelli di schiuma di sicurezza e un sistema di sterzo lineare con peso regolabile, oltre a un nuovo volante da gara.

Skoda Skoda Enyaq RS Race Concept

Meccanica collaudata

A livello meccanico, nel telaio trovano posto due motori elettrici e un pacco batterie da 82 kWh, per una potenza complessiva di circa 350 CV. E parlando di prestazioni, grazie alla generosa perdita di peso, la Enyaq RS Race Concept è in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di cinque secondi, per una velocità massima invariata di circa 180 km/h

Non è chiaro se questo progetto arriverà mai sulle strade o in pista.