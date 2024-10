La Lamborghini Revuelto è l'ultima hypercar del Brand di Sant'Agata Bolognese. Sotto il cofano è dotata dell'iconico 12 cilindri aspirato, abbinato per l'occasione a 3 motori elettrici: un powertrain in grado di generare potenza e coppia come mai prima d'ora su un'auto del Toro.

Ma se questi valori non bastassero a qualche fortunato e facoltoso cliente? Il tuner Underground Racing ci ha pensato e ha comunicato di avere in programma di modificare ulteriormente il V12 della Revuelto aggiungendo il suo potente sistema di doppia sovralimentazione in titanio, che ha mostrato in anteprima in un video Instagram pubblicato pochi giorni fa.

Forse oltre 2.000 CV

L'aggiornamento apportato dai tecnici dovrebbe raddoppiare la potenza complessiva della sportiva, grazie all'adozione di due turbocompressori in titanio ricavati dal pieno. L'obiettivo, secondo le prime stime, è di toccare i 2.000 CV, dunque circa 1.000 CV in più rispetto alla versione di serie.

Per l'occasione il 12 cilindri sarà completamente ricostruito e forgiato e dotato di un sistema di gestione del motore JRR M1 di proprietà del tuner.

Una base di partenza già eccezionale

Il V12 ibrido da 6,5 litri Lamborghini di serie eroga 1.015 CV e l'azienda al momento non ha indicato il nuovo valore di coppia. In ogni caso, se il post dell'azienda è corretto, questa potrebbe essere la prima Revuelto biturbo al mondo e per saperne di più non resta che attendere.

Ricordiamo comunque che la Lamborghini Revuelto "standard", con un peso a secco di 1.772 kg, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h. Il prezzo base della nuova supercar della Casa del toro è invece di 517.255 euro.