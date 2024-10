Hyundai è stata la prima pensare ad un motore "virtuale" per un'elettrica, lo ha fatto per la Ioniq 5 N, che può "suonare" come un'auto con un quattro cilindri turbo a 8.000 giri/min e un cambio a doppia frizione a otto rapporti. Honda vuole fare lo stesso simulando il sound delle sue più celebri auto a combustione sui suoi futuri veicoli elettrici.

All'inizio del mese, in occasione di una presentazione tecnica della prossima famiglia di auto elettriche battezzata "Honda 0" a cui hanno partecipato i nostri colleghi di InsideEVs in Giappone, la casa ha mostrato un'anticipazione di queste modalità.

Una riproduzione fedele all'originale

Ci sono impostazioni per la NSX-R del 1992, la S2000 del 1999, la NSX Type S del 2022, la Civic Type R del 2023 e altre ancora. C'è anche un pulsante V-TEC dedicato per simulare l'amato sistema di regolazione del tempo delle valvole di Honda e una modalità che simula addirittura l'aereo della casa automobilistica, l'HondaJet.

Ciascuna modalità è dotata di un quadro strumenti corrispondente, che riproduce fedelmente la sua ispirazione a gas. Lo si può vedere nel video qui sotto.

Quando arriva?

La modalità di combustione simulata è un modo intelligente per Honda di legare il suo futuro al passato. L'azienda ha un enorme patrimonio storico a cui attingere, quindi perché non dovrebbe farlo?

Tuttavia, non sappiamo se e quando questo sistema arriverà sulle auto di serie. I nostri colleghi di InsideEVs hanno avuto solo una breve dimostrazione statica del sistema e, come si può vedere dalle foto, si tratta per il momento di un mockup.

La modalità di combustione simulata di Honda

Continuate a seguirci per restare informati, intanto qui potete rivedere le concept Saloon e Space-Hub che sono basate sulla nuova piattaforma che darà vita ai nuovi modelli a zero emissioni di Honda.