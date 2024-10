La nuova MG ZS punta a confermarsi tra i B-SUV più venduti in Italia. Il crossover anglo-cinese ha un'interessate e potente motorizzazione full hybrid da quasi 200 CV e un equipaggiamento di serie piuttosto completo a un prezzo ragionevole.

A tal proposito, MG ha ufficializzato i listini, che partono da 23.490 euro.

I prezzi e gli allestimenti

Il listino della ZS si compone di tre allestimenti: Standard, Comfort e Luxury, tutti abbinati alla stessa motorizzazione.

La dotazione di serie è completa a partire dal modello base, che presenta già i fari posteriori LED, i sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera e il climatizzatore automatico monozona, oltre al display centrale da 10,25".

MG Motor MG ZS Hybrid+ (2024)

Se si passa alla Comfort (da 25.490 euro) troviamo i fari anteriori a LED, il volante in pelle, lo schermo centrale da 12,3", i cerchi in lega da 17" e l'accesso senza chiave. Infine, l'allestimento Luxury (da 27.490 euro) aggiunge la telecamera a 360°, il volante riscaldato, i sedili in pelle con riscaldamento con quelli anteriori, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 18".

La verniciatura di serie è la Dover White pastello, mentre per 750 euro si possono avere le metallizzate Cosmic Silver, Diamond Red, Como Blu, Pebble Black e Hampstead Grey, oltre alla British Green da 1.000 euro.

Allestimento Prezzo Standard 23.490 euro Comfort 25.490 euro Luxury 27.490 euro

Motori e sicurezza

Per quanto riguarda la motorizzazione, la nuova ZS è dotata di un sistema full hybrid che combina un motore a benzina aspirato 1.5 quattro cilindri con una batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a tre rapporti abbinata a due motori elettrici: un moto-generatore da 45 kW e un motore di trazione da 100 kW.

La potenza complessiva del sistema raggiunge i 197 CV, un miglioramento rispetto alla versione MG3 grazie a una diversa calibrazione del motore elettrico.

Di serie sulla MG troviamo una serie di sistemi di assistenza che permettono la guida autonoma di livello 2. Tra le principali funzioni, ci sono il cruise control adattivo con funzione intelligente, la frenata automatica di emergenza, l’avviso di collisione frontale, l’avviso e assistenza al mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco.