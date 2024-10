L’arrivo della Dacia Bigster è stato davvero dirompente. Il modello più grande della gamma attuale della Casa rumena ha caratteristiche piuttosto uniche per motorizzazioni e posizionamento sul mercato, tanto che trovare delle rivali dirette è missione tutt’altro che semplice.

Tra le principali concorrenti, comunque, c’è la MG HS, che è stata rinnovata di recente con la presenza di un powertrain ibrido plug-in capace di consentire 100 km in elettrico. Inoltre, come la Bigster, anche la HS ha una dotazione completa a un prezzo di listino molto competitivo.

Esterni

Coi suoi 4,57 metri di lunghezza, la Dacia Bigster è più lunga di 25 cm rispetto alla Duster. Pur ereditando lo stile di quest'ultima, con dettagli come i fanali dalla caratteristica grafica a Y e i passaruota che conferiscono un aspetto robusto e quasi da fuoristrada, la Bigster ha un look e un’identità propri.

A caratterizzare il SUV rumeno sono anche le finiture nere opache e le modanature dal design elaborato presenti sulle fiancate e nel posteriore. Completano il pacchetto estetico le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, mentre i cerchi da 19" opzionali aggiungono un tocco di stile.

Dacia Bigster MG Motor MG HS

La nuova generazione della MG HS presenta un design esterno completamente rivisitato. Le dimensioni sono cresciute, con un aumento di 4,5 cm in lunghezza, per un totale di 4,66 m. Il tetto, invece, è stato abbassato di circa 3 cm, per conferire un look più snello e aerodinamico.

A livello estetico, il frontale della nuova MG HS si caratterizza per un design grintoso, grazie a una calandra di dimensioni generose e ai sottili fari full LED.

Sul retro, le curve morbide del modello precedente sono state sostituite da linee tese e decise. Il gruppo ottico full LED si estende ora in un'unica fascia luminosa, mentre il paraurti posteriore è stato ridisegnato con un nuovo estrattore.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Dacia Bigster 4,57 metri 1,81 metri 1,71 metri 2,70 metri MG HS 4,66 metri 1,89 metri 1,66 metri 2,77 metri

Interni

Gli interni della Dacia Bigster puntano sulla spaziosità e sulla concretezza. I sedili anteriori garantiscono un’ampia libertà di movimento e comfort su tutti i lati, mentre quelli posteriori offrono abbondante spazio per le ginocchia e la testa, rendendo l’auto adatta anche a lunghi viaggi.

Il design dell’abitacolo è curato, con una plancia che si distingue grazie agli inserti a forma di Y nelle bocchette dell’aria condizionata. Tutti gli allestimenti della Dacia includono di serie il touchscreen centrale da 10,1” e l’integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Gli allestimenti top di gamma Extreme e Journey sono dotati del sistema Media Nav Live, che include la navigazione connessa e aggiornamenti delle mappe per otto anni.

Christopher Otto Dacia Bigster, gli interni

Le informazioni di guida sono visualizzate su display digitali a colori: da 7" nelle versioni Essential ed Expression e da 10" nelle più avanzate Extreme e Journey.

Inoltre, la Bigster adotta il sistema You-Clip, già presente sulla Duster, che consente di fissare vari accessori in punti strategici dell'abitacolo, come torce, ganci per cappotti o supporti per tablet. Q

Il bagagliaio della Bigster offre una capacità minima di 667 litri e, grazie alla funzione Easy Fold, gli schienali posteriori possono essere abbattuti facilmente utilizzando le leve nel baule. Il fondo del vano di carico è protetto da un tappetino in gomma, facile da pulire e arrotolabile, di serie nell’allestimento Extreme.

Gli interni della nuova MG HS sono stati completamente ripensati puntando tanto sulla tecnologia. La plancia ospita due display ad alta definizione da 12,3” ciascuno, attraverso i quali si possono gestire facilmente tutte le funzionalità dell'auto. Tra queste, spiccano la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, una telecamera a 360° e la ricarica wireless per lo smartphone.

Negli allestimenti top di gamma, i sedili sono in pelle con regolazioni elettriche e funzioni di riscaldamento. Arrivando al bagagliaio, l’incremento di 44 litri rispetto al modello uscente ha portato la capacità minima a 507 litri.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) Dacia Bigster 7"/10" 10,1" 667 litri/n.d. MG HS 12,3" 12,3" 507 litri/n.d.

Motori

Sulla Bigster troviamo due motorizzazioni a benzina, una mild hybrid a benzina, una mild hybrid a benzina/GPL e una full hybrid.

Andando con ordine, sulla Bigster sono disponibili le HYBRID 140 e la 140 ECO-G, entrambe mosse dal 1.2 tre cilindri turbo mild hybrid da 140 CV. La seconda è dotata anche di impianto bifuel benzina/Gpl con serbatoio GPL da 49 litri e quello per la benzina da 50 litri consentono un’autonomia combinata di 1.450 km.

Inedito è poi il motore full hybrid 1,8 Hybrid 155 da 155 CV con cambio automatico che promette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica.

Dacia Dacia Bigster MG Motor MG HS

Più compatta la gamma della HS, che è disponibile con un 1.5 turbo da 170 CV e 275 Nm non elettrificato e in una versione ibrida plug-in. Quest’ultima eroga un totale di 307 CV e 343 Nm, con la batteria da 24,7 kWh che consente un’autonomia di circa 100 km in modalità elettrica. Al motore non elettrificato è abbinato un cambio automatico a 7 rapporti, mentre nella PHEV troviamo una trasmissione automatica a 3 marce.

Modello Motori NON elettrificati Motori elettrificati Dacia Bigster - 1.2 TCE 140 CV mild hybrid

1.2 TCE 140 CV mild hybrid benzina/GPL 1.8 full hybrid 155 CV MG HS 1.5 turbo 170 CV 1.5 ibrida plug-in 307 CV

Prezzi

Attesa nelle concessionarie a gennaio 2025, il listino della Bigster non è ancora stato ufficializzato, anche se i vertici della Casa hanno promesso un prezzo di partenza sotto i 25.000 euro.

Nel caso della HS, i prezzi della 1.5 con cambio manuale partono da 27.490 euro. La PHEV ha un prezzo d’attacco di 37.990 euro.