L'Intelligenza Artificiale è sempre più utilizzata. In ambito automobilistico uno degli impieghi più recenti riguarda i sistemi frenanti. Brembo ha utilizzato Azure OpenAI di Microsoft per sviluppare ALCHEMIX, una soluzione in grado di generare formule innovative per le pastiglie freno.

Il progetto è stato presentato in occasione della tappa italiana del Microsoft AI Tour, in programma oggi a Roma, dal CEO Microsoft, Satya Nadella, che ha illustrato questa e le esperienze di altre organizzazioni italiane che stanno integrando con successo il cloud e l’AI generativa.

Perché usare l'AI

Brembo ha integrato l'AI nella Ricerca e Sviluppo presso il Brembo Inspiration Lab situato in California (USA), nella Silicon Valley. Il primo risultato ottenuto è stata la significativa riduzione del tempo per sviluppare nuove formule, si è passati da giorni a pochi minuti.

ALCHEMIX ha inoltre consentito di esplorare percorsi di ricerca e sviluppo non convenzionali, identificando subito errori e migliorando le formule per i materiali frenanti.

L'AI Tour in Italia

La tappa italiana dell’AI Tour fa seguito all’importante investimento di Microsoft in Italia appena annunciato - pari a 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni - per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’AI, oltre a un piano di formazione sulle competenze digitali per oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025.

Con questo investimento, la Cloud Region italiana diventerà una delle più grandi regioni data center di Microsoft in Europa e svolgerà un ruolo cruciale di hub non solo per l’Italia ma anche per il Mediterraneo e il Nord Africa.