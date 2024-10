Il 2025 di Toyota si prospetta come un anno ricco di debutti molto importanti. Il Brand giapponese, infatti, l'anno prossimo dovrebbe togliere i veli da alcuni modelli chiave attesi da diverso tempo, come per esempio il mini Land Cruiser, un piccolo SUV con caratteristiche meccaniche da vero fuoristrada, o la nuova generazione della vendutissima Rav4.

Ma non solo. Ad arrivare nelle concessionarie italiane, infatti, dovrebbe essere anche il restyling della Corolla Cross, già annunciato per il Continente Europeo, e forse una versione ancora più sportiva della Supra. Scopriamo dunque cosa potrebbe nascere nel 2025 sotto il segno delle 3 Ellissi.

Toyota mini Land Cruiser 2025

Iniziamo questa rassegna con un veicolo davvero interessante per chi ama la guida in fuoristrada, ovvero il Toyota mini Land Cruiser, dal nome ufficiale non ancora specificato.

Anticipato dal concept Compact Cruiser EV presentato alcuni mesi fa, potrebbe utilizzare la piattaforma dell'Hilux Champ, un pick-up economico destinato ai mercati emergenti e, si dice, potrebbe essere dotato sia del motore turbodiesel dell'Hilux stesso in alcuni mercati, il 2,8 litri recentemente divenuto mild hybrid, e di un nuovo powertrain 100% elettrico, quest'ultimo destinato soprattutto all'Europa.

Toyota Compact Cruiser EV

Chiaramente si tratta di informazioni che devono ancora essere prese con le dovute precauzioni, ma i nostri colleghi di Motor1.com Brasile ci hanno anticipato che, secondo fonti interne, l'auto potrebbe chiamarsi Land Cruiser FJ e che la produzione dovrebbe iniziare nel mese di novembre in Tailandia. In ogni caso, la domanda chiave è se quest'auto arriverà o meno in Europa: non è ancora chiaro.

Modello Toyota mini Land Cruiser Carrozzeria Fuoristrada compatto Motori Diesel mild hybrid (solo per alcuni mercati) o elettrico Data di arrivo Inizio 2025 (mercati internazionali) Prezzi N.D.

Toyota Corolla Cross 2025

Per dare una spinta commerciale a questo SUV compatto in Europa, Toyota ha già preparato il restyling della Corolla Cross, che debutterà nei primi mesi del 2025 e che potete vedere nella foto qui sotto.

Toyota Toyota Corolla Cross 2025

I miglioramenti si concentrano sull'estetica e più precisamente sul frontale, con un design più moderno e paraurti aggiornati. Come ci si aspetterebbe da un facelift, inoltre, i cerchi in lega sono stati ridisegnati e il nome del modello è stato riposizionato nella parte posteriore, sopra la targa. Gli interni, invece, non hanno subito grandi cambiamenti.

In linea di massima, poi, non dovrebbero essere previste modifiche ai propulsori ibridi.

Nome Toyota Corolla Cross 2025 Carrozzeria SUV compatto Motori full hybrid Data di arrivo Primi mesi 2025 Prezzi Non ancora comunicati

Toyota Rav4 2025

Il grande "mistero" di Toyota per il prossimo anno è se presenterà o meno la nuova generazione di Rav4, le cui informazioni sono ancora minime.

Non sappiamo, per esempio, se l'auto assomiglierà alla C-HR, se sarà un Land Cruiser ridimensionato e se avrà un proprio design. Poche le informazioni anche riguardo i motori, che comunque dovrebbero restare di tipo full hybrid e plug-in hybrid.

Toyota RAV4 2025, la nostra ricostruzione

Nome Toyota RAV4 Carrozzeria SUV di medie dimensioni Motori Ibrido e ibrido plug-in Data di arrivo N.D. Prezzi N.D.

Toyota Camry 2025

Anche se attualmente non è in vendita in Paesi come l'Italia, nel 2025 è atteso soprattutto in Est Europa il già annunciato restyling della berlina Camry, con nuovi gruppi ottici a forma di C, nuovi cerchi (fino a 18 pollici) e spoiler integrato nel cofano del bagagliaio.

Naturalmente, l'auto continuerà a essere dotata di un propulsore ibrido composto da un motore a benzina da 2,5 litri aspirato da 230 CV e da un modulo elettrico.

Toyota Toyota Camry 2025

Nome Toyota Camry 2025 Carrozzeria Berlina Motori Full hybrid Data di arrivo Non prevista per l'Italia Prezzi A partire da 40.782 euro (Romania)

Toyota Supra GRMN 2025

L'ultimo modello che Toyota potrebbe presentare nel 2025 è una nuova versione top di gamma della sportiva GR Supra che, estremizzata, potrebbe chiamarsi GRMN (Gazoo Racing Masters of the Nurburgring) e potrebbe avere una potenza ancora maggiore e un'estetica dedicata all'uso in pista.

Anche in questo caso le informazioni a riguardo sono ancora minime, così come la certezza del suo arrivo ancora poco chiara.

Toyota Supra GRMN 2025