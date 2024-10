Hyundai e Toyota sono due storiche Case concorrenti che recentemente hanno presentato auto sportive degne di nota ma non direttamente rivali sulla carta, come la Supra e la GR86, oppure la Ioniq 5 N o la i20 N.

Per mostrarle, tutte insieme, a potenziali clienti in Corea del Sud hanno recentemente annunciato la creazione di un evento automobilistico che si terrà alla fine del mese di ottobre nel Paese orientale.

Si chiama "Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival" e, secondo le prime informazioni, avrà come obiettivo quello di riunire "sotto lo stesso tetto" auto sportive da strada e veicoli da competizione di entrambe le aziende, insieme ad alcuni interessanti prototipi e concept car.

Un evento più unico che raro

Vedere due Case auto concorrenti dirette aiutarsi a vicenda è davvero un evento più unico che raro. La data fissata in calendario, in particolare, è quella del 27 ottobre e il luogo prescelto è l'Everland Speedway di Yong-in.

Per scendere più nei dettagli, in base a quanto dichiarato dalle due aziende, parlando di auto stradali l'evento ospiterà i modelli GR Supra e GR86 di Toyota insieme alla Elantra N e alla Ioniq 5 N completamente elettrica di Hyundai.

Ma non solo. I partecipanti, infatti, potranno inoltre ammirare dal vivo i concept a idrogeno Toyota AE86 H2 e GR Corolla e Hyundai N Vision 74, tutti che dovrebbero entrare in produzione nei prossimi anni.

Infine sarà presente anche la Ioniq 5 N TA Spec in quanto detentrice del record di cronoscalata della Pikes Peak nella categoria dei SUV/crossover elettrici modificati e, sempre sul fronte degli sport motoristici, saranno presenti anche le i20 N Rally 1 Hybrid e i20 N Rally 2.

Hyundai Ioniq 5 N alla Pikes Peak del 2024 Toyota Toyota GR Corolla (2025)

Cosa riserverà il futuro?

Toyota e Hyundai menzionano il festival come una "collaborazione inaugurale" tra le due aziende in Corea e il tutto potrebbe essere uno dei primi frutti del recente incontro tra i presidenti di Toyota e Hyundai.

In particolare, in base a quanto riportato dal Korea Economic Daily, Akio Toyoda ed Euisun Chung avrebbero parlato principalmente idrogeno, dato che le aziende continuano a puntare sui questo genere di veicoli, con Toyota che ha recentemente approfondito i suoi legami con BMW, mentre Hyundai sta approntando in queste settimane gli ultimi ritocchi finali alla nuova Nexo, la cui uscita è prevista per il 2025.

Il tempo ci dirà se le due aziende collaboreranno sull'idrogeno e/o su qualcosa di ancora più interessante, come per esempio auto sportive a prezzi accessibili.