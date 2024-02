Il futuro è solo elettrico? No, secondo Toyota. L'ha fatto capire chiaramente in più di un'occasione il presidente Akio Toyoda, che ha sempre guardato con scetticismo all'all-in di tanti Costruttori sulle vetture a batteria.

La stessa Casa giapponese e il suo marchio Lexus si sono inserite solo di recente nel panorama dei modelli elettrici ed è anche per questo motivo che degli oltre 11 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo nel 2023 solo 104.018 (lo 0,9%) sia stato "alla spina". E se è vero che il brand si prepara a lanciare diverse elettriche nei prossimi anni, la Casa non intende abbandonare i motori termici.

C'è ancora vita nei motori termici

Durante una conferenza tenuta davanti a 200 dirigenti e manager aziendali, il presidente Akio Toyoda ha ribadito i piani per un "importante progetto di sviluppo di motori". La sua dichiarazione è in linea con l'annuncio fatto al Salone di Tokyo di poche settimane fa, dove il numero uno nipponico ha ribadito la volontà di continuare a lavorare sui motori a combustione interna.

Toyota GR Yaris restyling

Per l'occasione, Toyoda ha dichiarato che i veicoli elettrici a batteria non supereranno mai una quota di mercato del 30%, indipendentemente dai progressi tecnologici. Di conseguenza, il restante 70% sarà rappresentato da auto a benzina, ibride e fuel cell a idrogeno.

Tra l'altro, il presidente sostiene da tempo che i motori a combustione a idrogeno potrebbero potenzialmente offrire una soluzione alternativa, con Toyota che sta portando avanti dei test al riguardo prendendo parte ad alcune competizioni giapponesi.

Le prossime Toyota

Guardando all'elenco di novità in arrivo nei prossimi anni da parte di Toyota, si può notare una strategia controcorrente rispetto a tanti concorrenti. Dopo aver appena rinnovato la GR Yaris, il brand sta preparando una supercar, probabilmente alimentata da un motore non elettrificato.

Toyota Land Cruiser Prado Toyota Urban SUV Concept Toyota Land Cruiser Se Concept

Inoltre, nel corso del 2024 inizieranno le vendite della nuova Land Cruiser, che sarà disponibile in una prima fase solo con un motore turbodiesel. Al tempo stesso, la Casa è pronta a fare sul serio anche sull'elettrico, a partire da un crossover di segmento B basato sul concept Urban SUV in arrivo nel 2025 e su una possibile Land Cruiser a batteria.