Toyota resta al top nella classifica costruttori. Nel 2023, il Gruppo giapponese ha venduto 11.233.039 veicoli in tutto il mondo, con un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente.

Per il quarto anno di fila, quindi, i nipponici hanno battuto la concorrenza del Gruppo Volkswagen, che si è confermato al secondo posto con 9,24 milioni di auto. Vediamo tutti i numeri nel dettaglio.

I numeri di Toyota

Un'analisi più approfondita dei numeri mostra che i marchi Toyota e Lexus hanno consegnato 10.307.395 auto nel 2023 - il 7,7% in più rispetto all'anno precedente -, facendo segnare un nuovo record. Anche il brand Daihatsu ha registrato risultati importanti, con una crescita delle vendite del 3,2% a 790.441 unità. Meno soddisfazioni dalla divisione Hino che si occupa di veicoli commerciali: le vendite sono diminuite del 9,8% a 135.203 unità.

Per quanto riguarda le motorizzazioni elettrificate il 2023 ha fatto segnare un +35% rispetto all'anno precedente con 3.679.557 immatricolazioni. A dominare sono state naturalmente le auto con powertrain full hybrid con 3,4 milioni di immatricolazioni in tutto il mondo, seguite dalle plug-in a quota 124.755 unità. Il terzo gradino del podio è occupato dalle elettriche a 104.018. Disponibili solo in alcuni mercati - Italia esclusa - le Toyota mild hybrid hanno venduto 26.859 unità mentre le fuel cell rimangono una nicchia con appena 3.921 immatricolazioni.

Toyota Yaris Cross

Le immatricolazioni al di fuori del Giappone hanno raggiunto il massimo storico, con Toyota e i suoi marchi che hanno venduto 8.928.230 auto, registrando un aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente.

Come si può immaginare, Toyota e Lexus hanno rappresentato la maggior parte delle vendite, con 8.634.425 vetture, in aumento del 4,3% rispetto al 2022, stabilendo un altro record. Gli Stati Uniti sono stati il mercato più grande con 2.617.033 auto, ovvero il 7% in più rispetto all'anno precedente.

Lexus UX 300h

Lexus, la divisione di lusso di Toyota, ha raggiunto un record di vendite nel 2023 con 824.258 auto, con un balzo del 132% rispetto al 2022. Il Nord America è stato di gran lunga la regione più grande con 355.606 unità (+124 per cento), seguito dall'Asia con 236.587 unità (+113%) e dal mercato interno giapponese con 94.647 unità (+229%).

Le rivali

Nonostante il secondo posto, immaginiamo che in casa Volkswagen ci sia soddisfazione per i dati del 2023. Le vendite globali sono cresciute dell'11,8%, con un picco importante nell'Europa Occidentale del 20,8%. D'altro canto, il brand Volkswagen è cresciuto "solo" del 6,7%, mentre Skoda del 18,5% e Seat/Cupra del 34,6%. Bene anche Audi con un +17,4%.

Volkswagen Golf 2024 restyling Hyundai Kona X-Class

Oltre ai numeri di Volkswagen, è interessante analizzare il Gruppo Hyundai, il terzo in classifica. Quest'ultimo ha fatto segnare trio Hyundai/Kia/Genesis ha registrato vendite totali pari a 7,32 milioni di veicoli (in aumento del 6,7%).

General Motors non ha ancora pubblicato i dati di vendita globali per il 2023, ma ricordiamo che ha venduto 5,93 milioni di auto nel 2022. Stellantis pubblicherà i dati relativi all'anno appena concluso il 15 febbraio. Anche in questo caso ricordiamo che il Gruppo guidato di Carlos Tavares è arrivato a 5,84 milioni di veicoli nel 2022.