Nonostante la pioggia e i problemi che ci sono stati in questi giorni a Bologna, inizia anche quest'anno Auto e Moto d'Epoca, il Salone delle auto di un tempo che per il 2024 va in scena dal 24 al 27 ottobre con un ricco programma di appuntamenti, tantissimi espositori e gli immancabili ricambi.

Ma non solo, perché a questa edizione partecipiamo anche noi di Motor1.com e Motorsport.com con un grande stand ideato per celebrare il motore V12, quel frazionamento tanto amato da moltissimi appassionati di meccanica, che esponiamo con alcune delle auto più iconiche che lo hanno adottato.

Le novità più importanti

L'edizione 2024 di Auto e modo d'Epoca, lo ricordiamo, è stata divisa in tre differenti percorsi tematici: auto, moto e ricambi, come abbiamo specificato nell'articolo dedicato con il programma completo.

Parlando solo di auto, tra le novità più importanti da menzionare c'è sicuramente la presenza del Jaguar Enthusiasts' Club Italia, insieme alla partecipazione per la prima volta del Museo Moretti Enonsolo, dedicato ai designer, carrozzieri e progettisti torinesi degli anni 50-60.

Motor1 Auto e Moto d'Epoca 2024

Insieme, allo stand Volkswagen, poi, continuano le celebrazioni dei 50 anni della Golf, al fianco di tantissimi altri gruppi ufficiali e non di appassionati provenienti da tutti italia, per gran parte dei Brand di auto attualmente esistenti.

Inoltre, come sempre, alla kermesse bolognese dei motori di un tempo non possono poi mancare le moto ma soprattutto i ricambi, anche quest'anno in grande quantità e distribuiti su un percorso tematico a loro dedicato.

Motor1.com al Padiglione 31

Lo stand di Motor1.com e Motorsport.com si trova al Padiglione 31, con vetture strabilianti come: Maserati MC12 Versione Corse, Bugatti EB110, Lamborghini LM002, Pagani Zonda S 7.0, Dallara F192 F1 e Ferrari F312B F1 protagonista del celebre docu-film, insieme a un W12, quello della Bentley Continental GT.