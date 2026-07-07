La gamma di Zeekr in Europa si è allargata di recente con l'arrivo della 001. La shooting brake del marchio del gruppo Geely propone interni moderni, caratterizzati da una plancia digitale, materiali curati e un elevato livello di personalizzazione.

L’impostazione premium si percepisce soprattutto nelle finiture e nei dettagli, con una dotazione tecnologica avanzata che comprende grandi display, sistemi di assistenza alla guida e soluzioni pensate per offrire un’esperienza rilassante sia davanti sia dietro.

Zeekr 001, la plancia

La plancia della 001 segue una filosofia progettuale pulita, con linee orizzontali che enfatizzano la larghezza dell’abitacolo. L’impostazione richiama il mondo delle premium europee, con una disposizione ordinata dei comandi e una forte integrazione della tecnologia. Il quadro strumenti digitale davanti al conducente è un display Full HD da 8,8", affiancato dall’head-up display da 14,7" che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida.

Al centro della plancia domina lo schermo dell’infotainment da 15,4" ad alta definizione. Il sistema utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 8155 con tecnologia a 7 nm, 16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La piattaforma supporta la connettività 5G, la funzione hotspot Wi-Fi, gli aggiornamenti software over-the-air e l’integrazione con l’app dedicata per controllare alcune funzioni della vettura da remoto.

L’abitacolo della Zeekr rinuncia poi ai pulsanti fisici, affidando molte funzioni al display centrale e ai comandi digitali. Anche i passeggeri posteriori hanno a disposizione uno schermo dedicato da 5,7" per la gestione della climatizzazione e delle impostazioni di comfort.

Zeekr 001, materiali e finiture

Il posizionamento premium del modello emerge soprattutto dalla scelta dei materiali e dalla cura degli assemblaggi. Le superfici della plancia, dei pannelli porta e della console centrale sono realizzate con rivestimenti morbidi al tatto e dettagli che puntano a creare un’atmosfera elegante.

Zeekr 001, il volante Foto Di: Zeekr Zeekr 001, lo schermo posteriore

I sedili contribuiscono al comfort generale dell’abitacolo. Quelli anteriori sono regolabili elettricamente fino a 12 posizioni e, nelle versioni più ricche, possono integrare ventilazione e funzione massaggio. Sono inoltre disponibili il riscaldamento e altre funzioni dedicate al benessere dei passeggeri.

La versione Privilege aggiunge un ulteriore livello di raffinatezza con climatizzatore a tre zone, sedili anteriori ventilati con massaggio e un impianto audio Yamaha da 12 altoparlanti.

Zeekr 001, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni esterne della Zeekr 001 garantiscono un abitacolo particolarmente spazioso. La vettura misura quasi 5 metri di lunghezza con un passo di 2.999 mm, un valore che permette di offrire molto spazio soprattutto ai passeggeri posteriori. Chi siede dietro può contare su un buon margine per gambe e testa, mentre il divano posteriore offre sedute confortevoli e regolabili nell’inclinazione.

Zeekr 001, il bagagliaio Foto di: Zeekr

La presenza della piattaforma elettrica permette di sfruttare meglio gli spazi interni, creando un ambiente adatto anche ai lunghi viaggi. Il tetto panoramico aumenta la sensazione di spazio e luminosità.

Il bagagliaio ha una capacità dichiarata di 539 litri. Un valore che consente di trasportare due valigie grandi insieme a una borsa da viaggio, un passeggino o altri oggetti per il tempo libero.

Fotogallery: Zeekr 001, gli interni e il bagagliaio