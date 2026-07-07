MINI lancia un progetto per salvare neve e ghiacciai

La sostenibilità per un costruttore automobilistico non passa soltanto dalle auto elettriche o dai materiali riciclati impiegati negli interni. MINI amplia il proprio impegno ambientale con "MINI Takes Care – Innovazione e Design Responsabile", un progetto pilota dedicato alla conservazione della neve che debutta in Italia grazie alla collaborazione con Alpin Arena Senales.

L'iniziativa punta a sperimentare geotessili biodegradabili in grado di proteggere il manto nevoso durante i mesi più caldi, contribuendo alla salvaguardia degli ecosistemi alpini.

Un nuovo approccio per preservare la neve

Il progetto di MINI nasce dalla necessità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulle montagne, dove la riduzione della copertura nevosa e dei ghiacciai rappresenta una sfida sempre più concreta. I nuovi teli utilizzati nella sperimentazione sono realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate e sono progettati per offrire un buon isolamento termico, limitando la perdita di neve durante l'estate.

"MINI Takes Care – Innovazione e Design Responsabile", il progetto di MINI con Alpin Arena Senales Foto di: Mini

Rispetto ai geotessili tradizionali derivati da materiali fossili, questa soluzione riduce il rischio di rilascio di microplastiche nell'ambiente e permette di diminuire sia le emissioni di CO₂ sia il consumo di acqua nella fase produttiva. La sperimentazione servirà inoltre a verificare la resistenza dei materiali alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota.

Economia circolare anche sulle montagne

Uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa riguarda il recupero dei materiali una volta terminato il loro impiego. I geotessili verranno infatti raccolti, riciclati e trasformati nuovamente in fibre tessili attraverso una filiera che coinvolge il gruppo Marchi & Fildi e la società SAFE, incaricata della raccolta tracciabile.

Fotogallery: "MINI Takes Care – Innovazione e Design Responsabile", il progetto di MINI con Alpin Arena Senales 28 Fonte: Mini

Da questo processo nascerà anche una collaborazione con Napapijri, che utilizzerà parte dei materiali recuperati per sviluppare un prodotto dedicato ai viaggiatori, estendendo così il concetto di economia circolare oltre il settore automobilistico.

Un impegno che parte dall'automobile

L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia già avviata dal marchio. Dal 2024, infatti, tutti i modelli MINI utilizzano rivestimenti tessili ottenuti in gran parte da materiali riciclati, impiegati su plancia, pannelli porta e console centrale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della produzione.

Fotogallery: MINI Knit 4 Fonte: Mini

Con il progetto sviluppato in Val Senales, MINI porta questa filosofia anche fuori dall'automobile, sperimentando tecnologie che potrebbero contribuire alla tutela delle montagne e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Un esempio di come ricerca, industria e territorio possano collaborare per affrontare le sfide ambientali con soluzioni concrete.