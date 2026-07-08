Assogomma cambia guida: Giovanni Panico è il nuovo direttore

Assogomma, l'associazione che rappresenta in Italia le aziende della filiera della gomma, ha nominato Giovanni Panico nuovo direttore con decorrenza dal primo luglio 2026. La scelta punta a garantire continuità nella gestione dell'organizzazione, valorizzando una figura cresciuta all'interno della struttura e già impegnata da molti anni nelle attività operative e di rappresentanza del settore.

Il passaggio di consegne segna anche la conclusione della lunga esperienza di Fabio Bertolotti, che ha guidato l'associazione per oltre vent'anni.

Una nomina nel segno della continuità

Ingegnere, classe 1981, Giovanni Panico lavora in Assogomma da circa quindici anni, periodo durante il quale ha ricoperto incarichi con responsabilità sempre maggiori. Nel suo percorso si è occupato soprattutto degli aspetti economici dell'associazione e del coordinamento di alcuni dei principali gruppi merceologici e tavoli di lavoro dedicati al comparto della gomma. Con la nuova nomina, l'associazione intende proseguire il percorso di sviluppo già avviato, facendo leva sull'esperienza maturata all'interno della propria organizzazione.

Nel commentare il nuovo incarico, Panico ha ringraziato il presidente, il Consiglio Generale e le aziende associate per la fiducia ricevuta, sottolineando l'obiettivo di mantenere elevati gli standard di efficienza, rappresentanza e servizi alle imprese, facendo affidamento sul lavoro svolto dal team costruito negli ultimi anni.

Il saluto a Fabio Bertolotti

La nomina coincide con la conclusione della carriera di Fabio Bertolotti all'interno di Assogomma. Dopo 43 anni di attività associativa, di cui oltre venti trascorsi nel ruolo di direttore, Bertolotti lascia un'organizzazione che ha accompagnato per gran parte della sua evoluzione.

Nel corso del suo mandato ha seguito le principali trasformazioni del settore, contribuendo allo sviluppo delle attività associative e al rafforzamento del dialogo tra le imprese della filiera e le istituzioni.

Con questo passaggio di testimone, Assogomma apre una nuova fase della propria storia, affidando la direzione a una figura interna con l'obiettivo di assicurare stabilità nella governance e continuità nelle iniziative a supporto delle aziende associate.