La settimana inizia con prezzi benzina e diesel in salita

A una settimana dallo stop al taglio delle accise si pensava che i prezzi di benzina e diesel, complice la normalizzazione della situazione in Medio Oriente, non avrebbero subito una nuova impennata. La ripresa dei bombardamenti tra USA e Iran ha invece fatto nuovamente salire le quotazioni del greggio, con apertura oggi a 79,7 dollari al barile.

Di conseguenza i prezzi di benzina e diesel oggi in Italia sono nuovamente in risalita, pesando quindi sul costo del pieno.

Prezzi benzina e gasolio oggi

Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana sulla base dei dati dell'Osservaprezzi del Mise i prezzi di benzina e diesel oggi sono i seguenti

Carburante Prezzo medio self serive Prezzo medio servito Benzina 1,881 euro/litro 2,017 euro/litro Gasolio 1,990 euro/litro 2,126 euro/litro GPL 0,765 euro/litro 0,760 euro/litro Metano 1,488 euro/litro 1,556 euro/litro

Sia benzina sia gasolio rimangono quindi sopra quota 2 euro al litro al servito, in netta risalita rispetto a una settimana fa, pochi giorni dopo lo stop al taglio delle accise, costato circa 2 miliardi di euro e causa di spostamenti di budget tra i vari ministeri.

Parlando dei singoli marchi, sempre stando alle elaborazioni di Staffetta Quotidiana, ecco i prezzi medi di oggi

Marchio Benzina self Benzina servito Diesel self Diesel servito ENI 1,881 euro/litro 2,089 euro/litro 1,983 euro/litro 2,194 euro/litro IP 1,898 euro/litro 2,064 euro/litro 2,005 euro/litro 2,172 euro/litro ESSO 1,884 euro/litro 2,038 euro/litro 2,001 euro/litro 2,154 euro/litro Q8 1,880 euro/litro 2,042 euro/litro 1,993 euro/litro 2,155 euro/litro Tamoil 1,878 euro/litro 1,958 euro/litro 1,988 euro/litro 2,071 euro/litro

Per ora il Governo non si è espresso su un eventuale ritorno del taglio delle accise per calmierare i prezzi di benzina e diesel, ma potrebbe non intervenire nuovamente seguendo anche le indicazioni dell'Europa, contraria a tale tipo di intervento. Nelle scorse settimane si era ventilata l'ipotesi di una carta sconto dedicata agli automobilisti con ISEE basso, ma non è mai stato dato seguito alla cosa.