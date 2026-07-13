La settimana inizia con prezzi benzina e diesel in salita
La nuova chiusura dello Stretto di Hormuz fa salire i prezzi dei carburanti in Italia
A una settimana dallo stop al taglio delle accise si pensava che i prezzi di benzina e diesel, complice la normalizzazione della situazione in Medio Oriente, non avrebbero subito una nuova impennata. La ripresa dei bombardamenti tra USA e Iran ha invece fatto nuovamente salire le quotazioni del greggio, con apertura oggi a 79,7 dollari al barile.
Di conseguenza i prezzi di benzina e diesel oggi in Italia sono nuovamente in risalita, pesando quindi sul costo del pieno.
Prezzi benzina e gasolio oggi
Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana sulla base dei dati dell'Osservaprezzi del Mise i prezzi di benzina e diesel oggi sono i seguenti
|Carburante
|Prezzo medio self serive
|Prezzo medio servito
|Benzina
|1,881 euro/litro
|2,017 euro/litro
|Gasolio
|1,990 euro/litro
|2,126 euro/litro
|GPL
|0,765 euro/litro
|0,760 euro/litro
|Metano
|1,488 euro/litro
|1,556 euro/litro
Sia benzina sia gasolio rimangono quindi sopra quota 2 euro al litro al servito, in netta risalita rispetto a una settimana fa, pochi giorni dopo lo stop al taglio delle accise, costato circa 2 miliardi di euro e causa di spostamenti di budget tra i vari ministeri.
Parlando dei singoli marchi, sempre stando alle elaborazioni di Staffetta Quotidiana, ecco i prezzi medi di oggi
|Marchio
|Benzina self
|Benzina servito
|Diesel self
|Diesel servito
|ENI
|1,881 euro/litro
|2,089 euro/litro
|1,983 euro/litro
|2,194 euro/litro
|IP
|1,898 euro/litro
|2,064 euro/litro
|2,005 euro/litro
|2,172 euro/litro
|ESSO
|1,884 euro/litro
|2,038 euro/litro
|2,001 euro/litro
|2,154 euro/litro
|Q8
|1,880 euro/litro
|2,042 euro/litro
|1,993 euro/litro
|2,155 euro/litro
|Tamoil
|1,878 euro/litro
|1,958 euro/litro
|1,988 euro/litro
|2,071 euro/litro
Per ora il Governo non si è espresso su un eventuale ritorno del taglio delle accise per calmierare i prezzi di benzina e diesel, ma potrebbe non intervenire nuovamente seguendo anche le indicazioni dell'Europa, contraria a tale tipo di intervento. Nelle scorse settimane si era ventilata l'ipotesi di una carta sconto dedicata agli automobilisti con ISEE basso, ma non è mai stato dato seguito alla cosa.
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