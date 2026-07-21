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Una nuova supercar italiana da 800 CV nasce in due versioni

Angelelli Automobili svela la Project 754 costruita in serie limitata con aerodinamica dedicata e componenti in titanio stampati in 3D

Angelelli Project 754
Foto di: Angelelli Automobili
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 14:30
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Due anime, fino a 800 CV, tanta fibra di carbonio e appena 50 esemplari previsti. Si presenta così la Project 754, la nuova supercar firmata da Angelelli Automobili, azienda italiana specializzata nello sviluppo di tecnologie per vetture ad alte prestazioni.

Non è un modello prodotto in grande serie né un semplice restyling di un'auto esistente: è una coachbuilt, cioè una sportiva costruita in piccolissimi numeri partendo da una piattaforma tecnica esistente (parliamo delle famiglie 991 e 992 di Porsche, con cui Angelelli Automobili non ha alcun rapporto commerciale o industriale), ma profondamente riprogettata sotto il profilo del design, della meccanica e dell'aerodinamica.

Due filosofie di guida, un solo progetto

Project 754 sarà disponibile in due configurazioni. La 754 R mantiene il motore posteriore, soluzione che privilegia accelerazione, trazione e carattere sportivo, mentre la 754 M adotta un'architettura a motore centrale per offrire una distribuzione delle masse più equilibrata e una maggiore precisione nella guida al limite.

Angelelli Project 754
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Fonte: Angelelli Automobili

Entrambe puntano a una potenza compresa tra 700 e 800 CV e saranno realizzate su ordinazione, con un elevato livello di personalizzazione che coinvolge meccanica, assetto, materiali, finiture e aerodinamica.

L'azienda spiega che il progetto non nasce per replicare un modello già esistente, ma per creare un'identità autonoma attraverso una carrozzeria completamente nuova, proporzioni riviste, componenti sviluppati appositamente e un importante lavoro di alleggerimento.

Carbonio, titanio e stampa 3D per ridurre il peso

Uno degli elementi chiave di Project 754 è l'impiego di tecnologie produttive avanzate. Angelelli Automobili (che ricordiamo essere un progetto completamente indipendente) utilizza infatti sistemi proprietari di Generative Design, ottimizzazione topologica e stampa 3D in metallo per realizzare componenti in titanio e leghe leggere, progettati per eliminare il materiale superfluo mantenendo elevata la resistenza strutturale.

A questi si affiancano una carrozzeria in fibra di carbonio e un'aerodinamica sviluppata specificamente per migliorare stabilità, raffreddamento ed efficienza. La produzione sarà limitata a 25 esemplari della 754 R e 25 della 754 M, tutti numerati e costruiti secondo le specifiche del cliente. 

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