L'Audi A2 tornerà ufficialmente entro la fine dell'anno, anche se non come la ricordavamo. Spariscono i motori termici, sostituiti da una configurazione 100% elettrica strettamente imparentata con la Volkswagen ID.3 Neo.

Prima della presentazione della nuova A2 e-tron da parte di Ingolstadt, alcuni prototipi sono stati avvistati dai colleghi di Pro-Street.dk durante una pausa tra una sessione di test e l'altra, fuori dal Comfort Hotel di Copenaghen.

Alette come maniglie

La tipica livrea camouflage bianca e nera di Audi è finalmente sparita, sostituita da una veste e-tron molto più rivelatrice con accenti verde neon. Ora è possibile osservare praticamente l'intera vettura, comprese le maniglie delle porte in stile winglet, che ricordano quelle della nuova BMW X5 appena svelata. Al posteriore, lo spoiler crea un collegamento con il passato richiamando l'Audi A2 originale. Divide il lunotto in due sezioni, facendo sorgere qualche dubbio sull'effettiva visibilità posteriore.

Nonostante le sportive Concept C e Nuvolari anticipino un nuovo linguaggio stilistico per Audi, la A2 sarà uno degli ultimi modelli di serie della vecchia generazione, insieme al SUV Audi Q9 a tre file di sedili. Di conseguenza, la hatchback elettrica d'accesso adotta il familiare schema a fari sdoppiati, con una sottile barra superiore che ospita le luci diurne e gli indicatori di direzione, mentre i gruppi ottici principali sono collocati più in basso dietro vetri fortemente oscurati. I moduli per anabbaglianti e abbaglianti sono appena visibili su questi prototipi neri.

Design ispirato alla prima A2 e abitacolo ancora coperto

Come lo spoiler posteriore e i passaruota pronunciati, anche il finestrino anteriore laterale sembra trarre ispirazione dalla A2 di prima generazione lanciata alla fine degli anni Novanta. In effetti, l'intera carrozzeria conserva quell'impostazione particolare, a metà tra hatchback e monovolume, del modello che l'ha preceduta. I prototipi montavano cerchi da 19 pollici con pneumatici Bridgestone Turanza 235/45 R19 e coperture aerodinamiche per migliorare i flussi d'aria e aumentare l'efficienza.

Audi ha fatto il possibile per nascondere l'abitacolo, ma si nota facilmente come un telo copra la configurazione a doppio schermo. La casa tedesca ha promesso di allontanarsi dagli interni dominati dai display, ma questa transizione non avverrà da un giorno all'altro, dato che lo sviluppo di un modello viene definito anni prima della presentazione ufficiale. La Concept C anticipa ciò che arriverà sul fronte degli abitacoli minimalisti, ma solo nel 2028, quando sarà svelata la A4 E-Tron, Audi introdurrà il suo primo modello ad alto volume con il nuovo layout interno.

Piattaforma MEB, batterie fino a 79 kWh e autonomia fino a 630 km

Le specifiche tecniche restano avvolte nel mistero, ma per farsi un'idea della base tecnica basta guardare alla Volkswagen ID.3 Neo. È lecito aspettarsi la piattaforma MEB a trazione posteriore del Gruppo VW e diverse opzioni di batteria. Come riferimento, la ID.3 aggiornata è disponibile con accumulatori da 50 kWh, 58 kWh e 79 kWh, con quello più grande capace di offrire fino a 630 km di autonomia. Quanto alla potenza, la ID.3 Neo è proposta con 124 kW, 138 kW oppure 168 kW.

Quando cadranno i veli questo autunno, è quasi certo che l'Audi A2 E-Tron costerà più della corrispondente Volkswagen ID.3 Neo. Quest'ultima parte da 33.995 euro in Germania, dove la gamma supera i 50.000 euro nella versione più ricca. È ragionevole supporre che la nuova A2, nella configurazione base, si collocherà nettamente sotto i 47.500 euro richiesti per la Q4 E-Tron in Germania.

Audi A2 e-tron (2026) in fase di test 22 Fonte: Audi

Il commento di Motor1

Il parere di Motor1: La A2 E-Tron ha una forma interessante, che potrebbe piacere a chi aveva apprezzato il modello di prima generazione. Tuttavia, avrà bisogno di un listino competitivo per avere reali possibilità in un segmento così combattuto. Diventerà il nuovo modello d'accesso alla gamma Audi dopo l'uscita di scena, avvenuta all'inizio di quest'anno, della citycar A1 Sportback e del crossover compatto Q2.

Attendiamo già con curiosità il futuro restyling della A2, perché il nuovo linguaggio stilistico anticipato da Concept C e Nuvolari potrebbe regalarle un aspetto ancora più estroverso nel segmento europeo delle piccole elettriche.

Fonte: Pro-Street.dk