Dopo i test al Nürburgring e al Nardò Technical Center con prototipi ancora camuffati, l'Audi Nuvolari si mostra per la prima volta in pubblico nel Regno Unito con la sua veste definitiva. La nuova supercar ibrida da 1.001 CV ha sfilato tra le strade di Londra, anticipando la partecipazione al Goodwood Festival of Speed, dove sarà protagonista della sua prima apparizione davanti al pubblico britannico.

Presentata a livello mondiale lo scorso giugno, la Nuvolari rappresenta il nuovo vertice tecnologico della Casa dei Quattro Anelli e inaugura una filosofia stilistica destinata a influenzare i futuri modelli del marchio. Limitata a 499 esemplari, sarà anche la Audi di serie più potente e veloce mai costruita, con le prime consegne previste nella prima metà del 2027.

Londra come palcoscenico del debutto britannico

Per il debutto nel Regno Unito Audi ha scelto Londra, città simbolo di innovazione, architettura e design. La Nuvolari è stata fotografata e ripresa tra i grattacieli della City e le eleganti vie di Mayfair e Kensington, scenari che mettono in risalto il nuovo linguaggio stilistico sviluppato sotto la direzione creativa di Massimo Frascella.

Audi Nuvolari arriva a Londra, è caratterizzata da superfici pulite e linee essenziali Foto di: Audi

La vettura è il primo modello di serie del marchio ad adottare questa filosofia di design, caratterizzata da superfici pulite e linee essenziali, dove ogni elemento risponde a una precisa funzione e nulla è puramente decorativo. Lo stesso principio è stato applicato anche all'abitacolo, progettato per mettere il conducente al centro dell'esperienza di guida.

La Audi più potente di sempre

La Nuvolari segna anche l'ingresso di Audi nel segmento delle supercar ibride ad alte prestazioni. Il powertrain abbina un V8 biturbo da 4,0 l a tre motori elettrici a flusso assiale, per una potenza complessiva di 1.001 CV. Le prestazioni sono da primato: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede circa 2,7 secondi, mentre la velocità massima supera i 350 km/h, rendendola la Audi di serie più potente e veloce mai realizzata.

Audi Nuvolari arriva a Londra. La sua base tecnica è il nuovo Audi Space Frame Foto di: Audi

La base tecnica è il nuovo Audi Space Frame con carrozzeria in fibra di carbonio, mentre numerose soluzioni derivano direttamente dall'esperienza del marchio in Formula 1. Tra queste figurano il sistema quattro predictive ride, capace di gestire in modo predittivo la dinamica del veicolo, l'aerodinamica attiva con Drag Reduction System (DRS), un ampio impiego della fibra di carbonio per contenere il peso e un nuovo impianto frenante carboceramico progettato per resistere alle temperature più elevate.

Un omaggio a Tazio Nuvolari

Il nome della nuova supercar rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei piloti più iconici della storia dell'automobilismo. Audi ha scelto di dedicargli il proprio modello di punta per richiamare valori come coraggio, talento e ricerca della massima prestazione, qualità che il marchio identifica anche nella sua nuova ammiraglia.

Dopo l'anteprima sulle strade della capitale inglese, la Nuvolari è una delle protagoniste del Goodwood Festival of Speed, dove il pubblico britannico potrà ammirarla dal vivo per la prima volta nella sua configurazione definitiva.

Fotogallery: Audi Nuvolari arriva a Londra: debutto britannico prima di Goodwood

9 Fonte: Audi