Magari, a riguardo, ci avete fantasticato, alcuni di voi potrebbero addirittura essersela sognata, ma oggi è realtà. Due dei fuoristrada più puri (e duri) sul mercato di oggi si incontrano nel loro habitat naturale, lontano dagli asfalti cittadini e con il fango fino alle orecchie.

Mercedes Classe G e Suzuki Jimny sono finalmente insieme in questa prova speciale in cui abbiamo deciso di lasciare da parte le prestazioni assolute, comunque emerse automaticamente, per dare spazio alle sensazioni e capire cosa trasmettano due auto così lontane, a livello di filosofia tecnica, nell'affrontare lo stesso percorso.

Yin e Yang dell'off-road

Sembra quasi impossibile che due auto così distanti tra loro riescano a fare le stesse cose. Ognuna ha cosa che l'altra non ha e le domande che ci si fanno sono quasi sempre le stesse: come riesce la G ad essere così disinvolta nonostante la sua enorme stazza e come fa la Jimny a tirarsi fuori da certe situazioni senza nemmeno un differenziale autobloccante.

Eppure riescono sempre a sorprendervi, condizioni permettendo ovviamente. Sul mercato nel 2019 c'è solo la Wrangler a potersi unire al coro quando si parla di prestazioni senza compromessi e a farla entrare nel club è quello che c'è sotto la pelle.

La meccanica di entrambe

Argomento complesso, distante, ma che per entrambe assolve al proprio compito in maniera ineccepile. La Mercedes fa sfoggio di 3 differenziali autobloccanti meccanici ad attivazione elettrica, una trazione integrale sempre in prese che di base è ripartita 60:40, un convertitore G-Tronic a 9 rapporti e delle sospensioni anteriori a doppio braccio per mantenere più costante l'angolo di camber e migliorare il comportamento su strada.

Il "Suzukino", invece, mette in campo due ponti rigidi, un giunto pneumatico, due differenziali LSD. un cambio manuale a 5 marce con ridotte, per un peso che fatica a superare i 1200 kg. Parecchi in meno rispetto ai quasi 2500 della G. Per le dimensioni non se ne parla nemmeno, con la G che sembra la custodia della Jimny.

Sensazioni

Diverse fino in fondo. Due pianeti diversi, ma qualunque appassionato, dopo averle provate entrambe, impiegherebbe meno di qualche giorno prima di scegliere definitivamente una rispetto all'altra.

Da una parte c'è la Rolls Roice dei fuoristrada, dall'altra la Lotus. Una crociera lungo un calmo fiordo e un'esperienza in kayak tra le rapide di un torrente. La scelta ovviamente va in base al portafogli, ma se vi dicessero che solo una potrebbe finire nel vostro garage, quale prendereste? Fatevi un'idea nel nostro confronto.

Si ringrazia HDP 4x4 - Off road specialist