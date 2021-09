Immaginate di voler passare un weekend lontano da casa e di trovarvi davanti a due scelte: un albergo in una bella città, comodo ma invischiato ancora nello stress cittadino, o un campeggio nella natura, rilassante, ma difficilmente altrettanto confortevole.

I latini dicevano che "la virtù sta nel mezzo" e Land Rover ha seguito a modo suo questo detto, prendendo il massimo da entrambe le opzioni. Così è nata la Eco Home, trainata dal Defender a cui è stilisticamente ispirata, che offre servizi e "lusso" ben al di sopra delle normali roulotte, ma come queste ultime può garantire la sensazione di vivere in mezzo alla natura. Ho avuto la possibilità di provare la Eco Home per un weekend sulle Dolomiti e vi racconto nel dettaglio com'è andata nel video che trovare qui sopra.

Natura vera, col filtro "Lusso"

Il progetto Eco Home è frutto di una collaborazione fra Land Rover e Airbnb, la ben nota piattaforma online per l'offerta e la prenotazione rapida di stanze, case e alberghi per il breve e medio termine.

Con un design ispirato al Defender, la Eco Home è stata protagonista quest'estate di un programma composto da 10 tappe lungo tutta la Penisola, da sud a nord, per arrivare appunto sulle Dolomiti, che chiudono il cerchio. Viverci per il weekend ha un prezzo di circa 500 euro, comprende tutti i servizi possibili e immaginabili in campeggio (compresa la colazione ad aspettarci sul tavolino esterno e la cena in ristoranti tipici del luogo di soggiorno).

Effettivamente alla Eco Home manca ben poco: il letto è molto comodo, i cuscini sono spessi e morbidi, la doccia è ben più larga del tipico "doccino" ricavato da un angolo delle roulotte, e poi non mancano chicche come l'aria condizionata, i vari gadget e la macchinetta del caffè pronta all'uso, per godersi un sorso ammirando il panorama.

E il weekend non si limita alla sola Eco Home: Land Rover ha sempre pronta qualche attività extra interessante in base al luogo in cui ci si trova, che coinvolgono anche il Defender ma non solo. Siete curiosi di sapere cosa intendo? Nel video trovate tutto il racconto della "roulotte di cristallo" e delle attività che ho provato.