La Nissan Micra è disponibile da circa un anno anche con la motorizzazione bifuel benzina/GPL, in attesa di lasciare il posto alla sesta generazione che dopo il 2024 sarà elettrica al 100%. La Micra è uno dei circa trenta modelli venduti in Italia con alimentazione a GPL, vetture che con l'aumento dei prezzi dei carburanti mantengono la loro convenienza solo se hanno consumi davvero ridotti.

Per verificarlo abbiamo sottoposto la Nissan Micra GPL tre cilindri 1.0 turbo da 90 CV alla prova consumi reali e abbiamo rilevato un dato medio sui 360 km di 5,50 l/100 km che equivale a 18,18 km/l e stabilisce anche il nuovo record di consumi per auto a GPL. La spesa per il carburante del viaggio è stata di appena 16,81 euro, una delle più basse degli ultimi mesi.

Micra, regina dei consumi tra le auto a GPL

Con i suoi 5,50 litri di GPL ogni 100 km la Nissan Micra strappa alla Opel Karl uno storico record che era di 5,55 l/100 km (18,02 km/l), battendo anche le poche altre rivali provate nel test da Roma a Forlì.

La Opel Corsa GPL provata nel 2015 si era fermata a quota 7,18 l/100 km (13,9 km/l), la Fiat Panda 1.2 69cv EasyPower aveva registrato un'ottima media di 6,19 l/100 km (16,1 km/l), mentre la Opel Crossland X 1.2 GPL del 2018 si era fermata a 6,45 l/100 km (15,5 km/l) e la Dacia Sandero TCe 100 GPL del 2020 otteneva una media di 6,80 l/100 km (14,7 km/l).

La spinta tranquilla del 1.0 turbo

La vettura provata è la Nissan Micra IG-T 90 GPL Manuale 2WD Eco N-Design che ha di serie i cerchi in lega da 16", i fari fendinebbia, i vetri oscurati, gli alzacristalli elettrici posteriori, gli specchietti riscaldati e ripiegabili, oltre al Display Audio touch da 7" con integrazione Apple Carplay e Android Auto.

L'aggiunta della vernice metallizzata e dell'Urban Pack porta il prezzo di listino a 21.750 euro, promozioni Nissan escluse. A questo prezzo la Micra offre una buona dotazione di bordo, un'ottima capacità di carico nel bagagliaio posteriore, e una discreta abitabilità interna unita a misure esterne contenute. Il cambio manuale 5 marce è adatto alla potenza del motore 1.0 turbo da 90 CV che risulta sempre adeguato a spingere in maniera "tranquilla" un peso di poco superiore alla tonnellata.

Grande autonomia con GPL e benzina

Il serbatoio da 42 litri di GPL della Nissan Micra (sotto il piano di carico posteriore) offre una buona autonomia con un pieno di gas, compresa mediamente tra i 500 e i 700 km. Ciò dipende dall'efficienza del motore a tre cilindri turbo alimentato a GPL che si mantiene buona in ogni situazione di guida.

Solamente in autostrada si nota un consumo leggermente superiore, non tale però da rendere troppo costosi i trasferimenti veloci. Per sicurezza ci sono poi i 41 litri di benzina che garantiscono un'autonomia combinata tra i due carburanti di ben oltre 1.000 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,3 l/100 km (13,7 km/l)

575 km di autonomia

575 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,4 km/l)

688 km di autonomia

688 km di autonomia Autostrada: 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

558 km di autonomia

558 km di autonomia Economy run: 4,1 l/100 km (24,4 km/l)

1.024 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Nissan Micra IG-T 90 GPL Manuale 2WD Eco N-Design Benzina/GPL 68 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.165 kg 119 g/km

Dati

Vettura: Nissan Micra IG-T 90 GPL Manuale 2WD Eco N-Design

Listino base: 20.400 euro

Data prova: 10/03/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 3°

Prezzo carburante: 0,849 euro/l (GPL)

Km del test: 945

Km totali all'inizio del test: 7.406

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - 195/55 R16 87H (Etichetta UE: B, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,50 l/100 km (18,18 km/l)

Computer di bordo: 5,3 l/100 km

Alla pompa: 5,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 16,81 euro

Spesa mensile: 37,36 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 428 km

Quanto fa con un pieno: 764 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.