La Toyota Aygo X è sicuramente uno dei modelli da prendere in considerazione se si cerca un'auto piccola da usare soprattutto in città. Dalla sua ci sono un design decisamente riuscito, dimensioni ultra compatte e un'ottima dotazione tecnologica.

Per quanto riguarda i motori non c'è scelta dato che a listino ne è presente uno solo, a benzina da 72 CV abbinabile al cambio automatico CVT. L'abbiamo scelta proprio in questa configurazione per scoprire quanto consuma davvero in città, in extraurbano e in autostrada. Trovate i risultati nel video qui sopra in copertina oppure alla fine di questo articolo.

Toyota Aygo X benzina, le caratteristiche tecniche

La Toyota Aygo X di questa prova prova è mossa da un motore a benzina a tre cilindri 1.0 da 72 CV e 93 Nm. La velocità di punta è di circa 150 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in poco meno di 15 secondi. Le prestazioni non sono il suo forte, ma se la cava egregiamente i differenti ambiti di utilizzo soprattutto sul fronte efficienza. La protagonista di questa prova ha il cambio automatico CVT, un po' invasivo a livello di sonorità ma comodo nell'utilizzo quotidiano.

Toyota Aygo X (2023)

Toyota Aygo X, i prezzi

Prima di dare un'occhiata ai risultati calcolati facendo riferimento esclusivamente al computer di bordo, ecco nel dettaglio il listino della Toyota Aygo X.

Sono quattro gli allestimenti disponibili per il piccolo crossover Toyota e tutti possono essere abbinati al cambio automatico CVT (+1.200 euro) e al tetto apribile in tela Air (+1.000 euro), quest'ultimo però non disponibile sul base Active. Ecco il listino completo:

Versione Prezzo 1.0 VVT-i Active 17.950 euro 1.0 VVT-i Trend 19.450 euro 1.0 VVT-i Lounge 20.950 euro 1.0 VVT-i Undercover 21.950 euro

Toyota Aygo X (2023)

Toyota Aygo X 1.0 benzina, i consumi

Ho provato la Toyota Aygo X 1.0 a benzina da 72 CV nei tre tipici scenari di utilizzo. In città, dove ho apprezzato le dimensioni compatte e l'agilità, ho percorso circa 190 km con un consumo medio di 6,5 l/100 km, cioè 15,4 km/l.

In autostrada a velocità costante sui 130 km/h ho registrato un consumo medio di 6,0 l/100 km, cioè 16,5 km/l.

In extraurbano, dove ho fatto altri 60 km, la media è scesa a 4,0 l/100 km, pari a 25,0 km/l.

La media generale della mia giornata di prova, perciò, è 5,5 l/100km, cioè 18,2 km/l.