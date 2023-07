Per la Mercedes GLE Coupé è arrivato il momento del restyling di metà carriera, un aggiornamento di fino per quanto riguarda l'estetica ma che diventa decisamente più sostanzioso se si parla di ciò che, invece, non si vede.

La gamma motori, infatti, è tutta elettrificata, sia plug-in che mild-hybrid con sistema a 48 V. Ho potuto vederla e toccarla con mano e anche guidarla, per qualche centinaio di chilometri, sulle favolose strade abruzzesi che portano al Gran Sasso.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Mercedes GLE Coupé: Esterni

La Mercedes GLE Coupé, che è giunta alla seconda generazione, ha riscosso unanimi consensi per quanto riguarda il suo design imponente ma filante allo stesso tempo. Ecco che, dunque, gli interventi estetici per modernizzarla sono centellinati e concentrati sul frontale, in particolar modo sul nuovo listello con feritoie che taglia in due la calandra e sul paraurti, con inediti inserti in tinta carrozzeria.

Non può mancare una rivisitazione delle luci a LED dei fari, ora con quattro punti luci che tradiscono la natura matrix LED (sono chiamati Multibeam) della tecnologia. Di serie, invece, i fari sono Full LED e i punti luce sono due.

Debuttano nuovi disegni per i cerchi in lega, fino a 22" come sull'auto in prova, e sempre di serie l'allestimento è quello sportivo AMG Line, che aggiunge anche i profili dei passaruota in tinta carrozzeria. Dietro, modifiche leggere alla struttura interna dei fanali che sottolineano ancora di più la larghezza dell'auto.

Mercedes GLE Coupé: Interni

Se, a una prima occhiata, potrebbe sembrare che dentro la GLE Coupé 2023 non ci siano differenze rispetto a prima, è perché non si è ancora impugnato il volante. È proprio questo a cambiare radicalmente, con le razze sdoppiate a ospitare i comandi a sfioramento disposti su due livelli. L'ergonomia - e anche il senso di modernità - ringrazia.

Per scoprire le altre novità bisogna giocare col configuratore (grazie alle nuove opportunità di personalizzazione offerte dal programma Manufaktur) oppure col sistema di infotainment MBUX, giunto alla sua seconda generazione.

I comandi vocali diventano più intelligenti (non c'è bisogno di ripetere sempre "Ehi, Mercedes") e grazie agli aggiornamenti over-the-air, cioè via Rete, il sistema resta aggiornato e si possono integrare anche nuove funzioni dal Mercedes Store, come l'ausilio per le manovre col rimorchio. Infine, arriva un nuovo sistema di ricostruzione perimetrale 3D e la funzione "cofano trasparente" che consente di vedere cosa succede sotto l'auto in modo da evitare sassi e buche quando si va in fuoristrada.

L'abitabilità resta la stessa, buona anche per cinque considerando la larghezza e seduta e tunnel centrali piatti. Peccato, però, per l'assenza delle maniglie superiori, avrebbero aumentato il comfort di viaggio.

Invariata anche la capacità del bagagliaio, che parte da 655 litri per le versioni mild-hybrid o da 500 litri per le plug-in.

Mercedes GLE Coupé: Guida

Varianti AMG a parte, la Mercedes GLE Coupé nasce per offrire il massimo del comfort. Ebbene, avendola guidata in città, in autostrada e sulle curve di Campo Imperatore (AQ), posso confermare che l'obiettivo è stato centrato. Andiamo per gradi.

Prima di tutto, la posizione di guida. Rialzata davvero, consente di guadagnare un bel dominio sulla strada, nonostante la vettura poco estesa non offra una visibilità ottimale (su questo diventa prezioso a il sistema di camere a 360°).

L'assetto specifico e il baricentro ribassato rispetto alla GLE da cui deriva, poi, si percepiscono immediatamente. La GLE Coupé si rivela agile e reattiva, complici le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico Airmatic che offrono un piacevole equilibrio: non troppo rigide in Sport, non troppo cedevoli in Normal.

Buono anche il feeling col pedale del freno, il cui intervento è anche gestito autonomamente dal sistema che regola la frenata rigenerativa anche tenendo conto delle auto che precedono, identificate dal radar, e delle curve o dei rallentamenti riconosciuti attraverso la cartografia.

A proposito di frenata rigenerativa, attraverso i paddle dietro al volante si può impostare anche manualmente il grado di freno motore elettrico che si desidera. Questo in modalità Normal, perché con la mappa Sport, selezionabili attraverso il Dynamic Select, con gli stessi comandi si interviene invece sul cambio automatico a 9 rapporti.

Lo sterzo ha un'impostazione turistica, intuitiva, e anche la sua taratura cambia a seconda della mappa di guida scelta. Bella la possibilità che offre la mappa Individual: si possono scegliere singolarmente i parametri e cucirsi addosso l'auto a seconda della strada che si sta affrontando.

Questo vale anche per l'erogazione, e dunque veniamo al motore della mia prova. Ho guidato la 400 e, dunque un benzina 2.0 quattro cilindri da 252 CV abbinato a un motore elettrico da 100 kW, per una potenza totale di sistema di 280 kW, cioè 380 CV, e una coppia massima di 600 Nm. La trazione, come su tutte le GLE, è l'integrale 4Matic.

Un powertrain vigoroso quando vuoi (fa lo 0-100 in appena 6,1") ma anche placido il resto del tempo. La velocità di punta è di 210 km/h ma, per un'auto di questa natura, un altro dato fondamentale è la percorrenza in elettrico. La batteria da 31,2 kWh consente, secondo la Casa, di arrivare a percorrere ben 100 km circa. Per quanto riguarda la ricarica, il caricatore AC accetta fino a 11 kW mentre quello DC, in corrente continua, 60 kW.

Di alto livello il comfort di viaggio anche a velocità sostenuta, sia per quanto riguarda il senso di stabilità che l'auto trasmette sia relativamente ai fruscii aerodinamici, quasi impercettibili. Nella guida in autostrada, infine, ulteriore conferma sui dispositivi ADAS: intuitivi da attivare e efficaci nel funzionamento.

Mercedes GLE Coupé: Prezzi

La 400 e di questa prova ha un prezzo base di 106.907 euro mentre la 350 d e, cioè plug-in diesel, costa 108.132 euro. Passando alle mild hybrid, la GLE 300 d viene 97.640 euro, la 450 d 105.570 euro. E poi ci sono le AMG: la 53, da 115.000 euro, e l'onnipotente 63S, che parte da 168.000 euro.

La gamma allestimenti è riorganizzata con l'AMG Advanced, il Premium e il Premium Advanced: in questo modo la fase di configurazione è semplificata e il valore residuo dell'auto è più tutelato.