Lo storico marchio britannico MG, ora di proprietà del colosso cinese SAIC Motor, si è fatto nuovamente conoscere negli ultimi due anni anche in Italia con le ottime vendite dei suoi SUV e ora rilancia con l'ancora più compatta MG3.

La nuova cinque porte full hybrid promette una grande efficienza ed è proprio per questo che ho scelto la MG3 Hybrid+ per la prova dei consumi reali. Il risultato è vicino ai dati promessi con un'eccellente media di 4,10 l/100 km (24,39 km/l) e una spesa di 26,33 euro per la benzina del viaggio di 360 km Roma-Forlì.

Consumi ottimi, da alta classifica

Con la sua media di 4,10 l/100 km, la MG3 riesce a scalare la classifica dei consumi reali, sia quella assoluta che quella relativa alle "utilitarie" full hybrid. La nuova MG non sfigura affatto confronto a rivali dirette come la Renault Clio E-Tech full hybrid 145 (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) e Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar (3,95 l/100 km - 25,3 km/l).

MG3, la vista di tre quarti anteriore

Solamente le gemelle ibride Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 CV e Toyota Yaris 1.5 Hybrid riescono a fare ancora meglio rispettivamente a quota 3,70 l/100 km (27,0 km/l) e 3,60 l/100 km (27,7 km/l).

Full optional, scattante e fluida nel funzionamento

L'auto che ho avuto modo di provare è una MG3 Hybrid+ Luxury, la versione top di gamma che oltre alla motorizzazione full hybrid da 195 CV, il cambio automatico a tre rapporti e alla trazione anteriore ha di serie cerchi in lega da 16", vetri oscurati, fari full LED e specchietti riscaldati e ripiegabili elettricamente.

MG3, gli interni

In più nella dotazione standard della Luxury ci sono il climatizzatore automatico, il sensore pioggia, le telecamere a 360°, il cruise control adattivo, il controllo dell'angolo cieco, i quattro vetri elettrici, il volante e i sedili anteriori riscaldati e l'apertura e avviamento senza chiave. Con l'aggiunta della vernice metallizzata il prezzo tocca i 24.240 euro di listino.

Con questa cifra ho guidato un'auto compatta e decisamente scattante che offre buono spazio per quattro persone, un bagagliaio non grandissimo ma profondo, materiali semplici e un po' duri negli interni e buone dotazioni per la categoria. Mi è piaciuta anche la fluidità di passaggio tra motore termico ed elettrico e il comfort di viaggio, mentre mi sono sembrati migliorabili sia il funzionamento un po' a strappi del cruise control che il rollio in autostrada.

In condizioni ideali consuma davvero poco

Nelle altre condizioni di guida più comuni ho registrato altri buoni livello di consumo e anche in autostrada l'abbinamento tra il motore 1.5 quattro cilindri e il motore elettrico riesce a mantenere la sua efficienza.

MG3, la vista di tre quarti posteriore

Il serbatoio da 36 litri di benzina offre un'autonomia mai inferiore ai 550 km e affrontando un percorso ideale di pianura a velocità bassa e costante in stile economy run sono riuscito a ottenere consumi bassissimi e un'autonomia teorica superiore ai 1.000 km con un pieno

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

640 km di autonomia teorica

640 km di autonomia teorica Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

568 km di autonomia teorica

568 km di autonomia teorica Economy run: 3,1 l/100 km (32,2 km/l)

1.159 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) MG3 Hybrid+ Luxury Ibrido

(Benzina, 1.498 cc) 75 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.308 kg 100 g/km

Dati

Vettura: MG3 Hybrid+ Luxury

Listino base: 23.490 euro

Data prova: 16/10/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 22°/Pioggia, 20°

Prezzo carburante: 1,784 euro/l (Benzina)

Km del test: 932

Km totali all'inizio del test: 2.420

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Kumho Solus HS63 - 195/55 R16 87H (Etichetta UE: B, C, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Computer di bordo: 4,1 l/100 km

Alla pompa: 4,1 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 26,33 euro

Spesa mensile: 58,52 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 273 km

Quanto fa con un pieno: 878 km

