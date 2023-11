Fresca di restyling, la Renault Clio si presenta con un look tutto nuovo che parte proprio dal frontale con gruppi ottici a LED, mascherina e logo della Losanga inediti per il modello e si completa con dotazioni tecnologiche come la strumentazione digitale e finiture di nuovo tipo.

La Clio restyling conferma invece tutte le motorizzazioni precedenti, compresa la full hybrid 1.6 E-Tech da 145 CV con due motori elettrici e cambio automatico multimode E-Tech. Proprio questo è il propulsore che ho testato nella consueta prova dei consumi reali, registrando un'ottima media di 4,00 l/100 km (25,00 km/l) e spendendo 25,98 euro per la benzina del viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Questa Clio brilla nella classifica consumi

All'interno della classifica dei consumi reali la Renault Clio E-Tech Hybrid si guadagna così un ottimo piazzamento, appena fuori dalla Top 10 delle auto full hybrid e a pari merito con la Clio ibrida prima serie del 2020. Un po' di più della Clio hanno infatti consumato le Renault Captur E-Tech Hybrid e Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD Allgrip AT, entrambe a quota 4,20 l/100 km (23,8 km/l), la Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e la Dacia Jogger Hybrid 140 7P (4,40 l/100 km - 22,7 km/l).

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), la prova su strada

In vantaggio sulla Clio troviamo invece solamente Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar (3,95 l/100 km - 25,3 km/l), Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 CV (3,70 l/100 km - 27,0 km/l) e Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l).

Ibrida scattante e piacevole

L'auto della prova è una Renault Clio E-Tech full hybrid 145 esprit Alpine, quella nell'inedito allestimento sportivo che ha già di serie cerchi in lega da 17", vetri oscurati, calandra cromata, specchietti in tinta, sellerie specifiche, strumentazione digitale da 10", climatizzatore automatico e cruise control adattivo.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), gli interni

La presenza sull'esemplare provato della vernice metallizzata "blu iron" e dei pacchetti Bose e city premium porta il prezzo di listino a quota 28.370 euro. Con questa somma si può guidare un'auto scattante e piacevole, con una buona quantità di spazio per i passeggeri e i bagagli, almeno relativamente alla categoria delle compatte, ben dotata e silenziosa col suo continuo alternarsi di motore a benzina ed elettrico.

La video prova della Renault Clio restyling 2023

La metà dei chilometri li fa in elettrico

La capacità della Clio ibrida di viaggiare per quasi la metà dei chilometri a zero emissioni con la sola trazione elettrica consente di mantenere sempre bassi i consumi, anche nelle condizioni meno favorevoli come la guida in città o in autostrada.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), la vista posteriore

Il serbatoio da 39 litri di benzina permette di percorrere sempre almeno 670 km con un pieno, superando gli 800 km nei casi migliori e andando oltre i 1.000 km solamente con una guida molto attenta ai consumi in stile economy run. L'autonomia elettrica in modalità EV, anche in condizioni ideali, supera di poco i 4 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

846 km di autonomia teorica

846 km di autonomia teorica Autostrada: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

670 km di autonomia teorica

670 km di autonomia teorica Economy run: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.216 km di autonomia teorica

1.216 km di autonomia teorica Autonomia massima in modalità elettrica: 4,5 km

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Renault Clio E-Tech full hybrid 145 esprit Alpine Ibrido

(Benzina) 69 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/207*2023/443EA) 1.273 kg 98 g/km

Dati

Vettura: Renault Clio E-Tech full hybrid 145 esprit Alpine

Listino base: 26.550 euro

Data prova: 10/11/2023

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 15°/Pioggia, 10°

Prezzo carburante: 1,804 euro/l (Benzina)

Km del test: 940

Km totali all'inizio del test: 1.059

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/45 R17 88H XL (Etichetta UE: A, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Computer di bordo: 4,0 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,98 euro

Spesa mensile: 57,73 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 277 km

Quanto fa con un pieno: 975 km

