È terminato da più di una settimana l’obbligo di montare gli pneumatici invernali. Per questo, coi gommisti ormai saturi di lavoro diventa complicato trovare un posto per un controllo, per fugare qualche dubbio sulla pressione del set di pneumatici estivi appena montati.

Torna in questi casi utile un’app come Tire Assistant, una soluzione capace di "comunicare" coi sensori dell’auto e di restituire i valori relativi, per sapere se serve o meno alzare o abbassare la pressione. Vediamo come funziona.

Cos’è e a che serve Tire Assistant

Di app per smartphone utili per il cambio gomme ce ne sono diverse: alcune servono ad ottenere le informazioni necessarie per il montaggio, altre per calcolare al meglio le misure, nel caso in cui si volesse acquistare un set di pneumatici tutto nuovo.

Altrettanto interessante, seppur con alcune limitazioni, Tire Assistant, un’applicazione per smartphone Android gratuita e disponibile sul Google Play Store (link al download in fondo), ma purtroppo per ora limitata alle sole auto Toyota e Lexus.

In sostanza, Tire Assistant fornisce all’utente le informazioni necessarie per conoscere la pressione degli pneumatici e la temperatura, informazioni ottenibili con le automobili provviste del sistema di controllo della pressione (TPMS) dei marchi suddetti. È dunque utile in caso di malfunzionamenti dei sistemi standard di controllo, o magari come verifica ulteriore.

Come funziona e come si utilizza

Per prima cosa c’è da specificare che Tire Assistant funziona soltanto se connessa a un’auto Toyota o Lexus accesa, ma in sosta, in quanto risulta di fatto vietato l’utilizzo durante la guida. Ciò detto, per utilizzarla, oltre a un dispositivo OBD, è necessario fornire all’app l’accesso alla posizione e ai file dello smartphone.

Confermate queste autorizzazioni non resta che collegarla via Bluetooth a un adattatore OBD e attendere la lettura delle informazioni provenienti dai sensori dell’auto, operazione che può impiegare anche più di un minuto a seconda dei casi.

Una volta che la rilevazione è terminata, l’app mostra una schermata in cui vengono rappresentati i quattro grafici relativi, piuttosto eloquenti e di facile lettura, con le indicazioni relative all'attuale pressione degli pneumatici e alla temperatura. Tutto molto semplice e intuitivo, con la chicca che permette di personalizzare i valori ottimali a proprio piacimento.