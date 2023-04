Nei centri storici e in particolare nelle zone a traffico limitato (Ztl) delle città le auto elettriche entrano piuttosto facilmente: di solito basta registrare la targa dell'auto a batteria sul sito o negli uffici del Comune interessato per accedere senza problemi alle strade solitamente vietate al traffico privato.

Ma cosa succede invece alle auto ibride? Possono entrare nelle Ztl? Anche le auto ibride devono essere registrate per accedere ai centri storici? Diciamo che una risposta unica per tutta Italia non esiste, visto che in questa materia ogni Comune decide a modo suo, ma in molte città e paesi è possibile ottenere un pass per l'accesso alla Ztl.

Le regole città per città

Per fare un po' di chiarezza sul tema abbiamo deciso quindi di stilare una lista delle regole vigenti in tutti i capoluoghi di provincia italiani, indicando dove le auto ibride possono entrare e in che modo e dove invece non ne è consentito l'accesso in alcun modo. Ricordiamo anche che solitamente le aree pedonali (o isole pedonali) restano escluse dal transito di veicoli, sia ibridi che elettrici.

Ztl, zona a traffico limitato

Accesso alla Ztl per auto ibride in tutti i capoluoghi italiani

Agrigento : No

: No Alessandria : No

: No Ancona : No

: No Andria : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.andria.bt.it/zona-traffico-limitato-ztl/

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.andria.bt.it/zona-traffico-limitato-ztl/ Aosta : No

: No Arezzo : Sì, con registrazione targa e permesso

https://permessiztl.comune.arezzo.it/

: Sì, con registrazione targa e permesso https://permessiztl.comune.arezzo.it/ Ascoli Piceno : No

: No Asti : No

: No Avellino : No

: No Bari : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.amtab.it/it/zona-a-traffico-limitato/la-zona-ztl

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.amtab.it/it/zona-a-traffico-limitato/la-zona-ztl Barletta : No

: No Belluno : No

: No Benevento : No

: No Bergamo : No

: No Biella : No

: No Bologna : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/accesso-sosta-veicoli-ibridi

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/accesso-sosta-veicoli-ibridi Bolzano : Sì, con registrazione targa e permesso. Per le sole operazioni di carico e scarico dal lunedì al sabato a orari prestabiliti

https://opencity.comune.bolzano.it/Servizi/Polizia-Municipale-Permessi-varchi-elettronici-ZTL-ed-aree-pedonali

: Sì, con registrazione targa e permesso. Per le sole operazioni di carico e scarico dal lunedì al sabato a orari prestabiliti https://opencity.comune.bolzano.it/Servizi/Polizia-Municipale-Permessi-varchi-elettronici-ZTL-ed-aree-pedonali Brescia : No

: No Brindisi : No

: No Cagliari : No

: No Caltanissetta : No

: No Campobasso : Ztl ancora da istituire

: Ztl ancora da istituire Carbonia : Ztl ancora da istituire

: Ztl ancora da istituire Caserta : Sì, con registrazione targa e permesso

https://trasparenza.comune.caserta.it/archivio16_procedimenti_0_9185_0_1.html

: Sì, con registrazione targa e permesso https://trasparenza.comune.caserta.it/archivio16_procedimenti_0_9185_0_1.html Catania : Sì, con registrazione targa e permesso

Veicoli ibridi con motore elettrico (benzina/metano)

https://www.comune.catania.it/informazioni/news/polizia-municipale/default.aspx?news=39574

: Sì, con registrazione targa e permesso Veicoli ibridi con motore elettrico (benzina/metano) https://www.comune.catania.it/informazioni/news/polizia-municipale/default.aspx?news=39574 Catanzaro : No

: No Chieti : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.chieti.it/il-comune/polizia-locale-e-ufficio-traffico/ufficio-traffico-e-viabilita/ztl.html?action=index

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.chieti.it/il-comune/polizia-locale-e-ufficio-traffico/ufficio-traffico-e-viabilita/ztl.html?action=index Como : No

: No Cosenza : No

: No Cremona : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1888

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1888 Crotone : No

: No Cuneo : No

: No Enna : No

: No Fermo : No

: No Ferrara : No

: No Firenze : No

: No Foggia : Sì, con registrazione targa e permesso

https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2021/09/29/riattivazione-controllo-automatizzato-accessi-in-ztl/

: Sì, con registrazione targa e permesso https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2021/09/29/riattivazione-controllo-automatizzato-accessi-in-ztl/ Forlì: Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.fmi.fc.it/contrassegni-validi-per-gli-accessi-in-ztl/

Ztl a Forlì

Frosinone : Sì

: Sì Genova : No

: No Gorizia : No

: No Grosseto : No

: No Imperia : No

: No Isernia : No

: No L'Aquila : No

: No La Spezia :No

:No Latina : No

: No Lecce : No

: No Lecco : No

: No Livorno : No

: No Lodi : No

: No Lucca : No

: No Macerata : Sì, fino al 30 giugno 2023, previa comunicazione telefonica e/o posta elettronica

https://www.comune.macerata.it/articolazione-degli-uffici/servizio-polizia-locale/viabilita/rilascio-permessi-ztl/

: Sì, fino al 30 giugno 2023, previa comunicazione telefonica e/o posta elettronica https://www.comune.macerata.it/articolazione-degli-uffici/servizio-polizia-locale/viabilita/rilascio-permessi-ztl/ Mantova : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.aster.mn.it/mobilita/servizi-alla-mobilita/transitare-e-sostare-in-ztl

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.aster.mn.it/mobilita/servizi-alla-mobilita/transitare-e-sostare-in-ztl Massa : Sì, con registrazione targa e permesso

http://www.comune.massa.ms.it/pagina/ztl-e-piano-della-sosta-centro

: Sì, con registrazione targa e permesso http://www.comune.massa.ms.it/pagina/ztl-e-piano-della-sosta-centro Matera : No

: No Messina : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.atmmessinaspa.it/ztl-strisceblu.php?pag=6

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.atmmessinaspa.it/ztl-strisceblu.php?pag=6 Milano Area B: Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b

Area B: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b Milano Area C: Sì, con registrazione targa e permesso

Gratuito per le auto ibride con emissioni di CO2 (campo V.7 della carta di circolazione) inferiori o uguali a 100 g/km

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c

Area B e Area C, zone a traffico limitato a Milano

Modena : No

: No Monza : No

: No Napoli : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1352&Itemid=330

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1352&Itemid=330 Novara : No

: No Nuoro : No

: No Oristano : No

: No Padova : No

: No Palermo : Sì, con registrazione targa e permesso

Ibrido benzina/elettrico

https://www.amat.pa.it/la-ztl-tempi-e-perimetro/#:~:text=L'accesso%20alla%20Ztl%20%C3%A8,luogo%20di%20residenza%20del%20proprietario

: Sì, con registrazione targa e permesso Ibrido benzina/elettrico https://www.amat.pa.it/la-ztl-tempi-e-perimetro/#:~:text=L'accesso%20alla%20Ztl%20%C3%A8,luogo%20di%20residenza%20del%20proprietario Parma : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.parma.it/it/servizi/mobilita-e-trasporti/permessi-di-transito-e-sosta/auto-amica-ambiente

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.parma.it/it/servizi/mobilita-e-trasporti/permessi-di-transito-e-sosta/auto-amica-ambiente Pavia : No

: No Perugia : No

: No Pesaro : Sì, con registrazione targa e permesso

http://www.pesaroparcheggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=108&lang=it

: Sì, con registrazione targa e permesso http://www.pesaroparcheggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=108&lang=it Pescara : No

: No Piacenza : No

: No Pisa : No

: No Pistoia : No

: No Pordenone : No

: No Potenza : No

: No Prato: No

Ztl, zona a traffico limitato nel Comune di Prato

Ragusa : No

: No Ravenna : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.ra.it/proceedings/contrassegno-tipo-vi-contrassegno-di-circolazione-e-sosta-veicoli-a-trazione-ibrida/

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.ra.it/proceedings/contrassegno-tipo-vi-contrassegno-di-circolazione-e-sosta-veicoli-a-trazione-ibrida/ Reggio Calabria : No

: No Reggio Emilia : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.re.it/servizi/mobilita-e-trasporti/ingresso-in-centro-storico/ztl-e-pilomat/veicoli-ecologici-autorizzazione-al-transito-sosta-in-ztl-e-ap

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.re.it/servizi/mobilita-e-trasporti/ingresso-in-centro-storico/ztl-e-pilomat/veicoli-ecologici-autorizzazione-al-transito-sosta-in-ztl-e-ap Rieti : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.rieti.it/article/22/12/ztl-2023-ecco-le-modalit-confermare-o-richiedere-un-nuovo-permesso-al-transito

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.rieti.it/article/22/12/ztl-2023-ecco-le-modalit-confermare-o-richiedere-un-nuovo-permesso-al-transito Rimini : No

: No Roma: No

Accesso Ztl a Roma

Rovigo : No

: No Salerno : Sì, con registrazione targa e permesso

https://www.comune.salerno.it/amministrazione/settori/settore-polizia-locale-protezione-civile/ufficio-autorizzazioni/richiesta-autorizzazione-transito-e-o-sosta-ZTL-e-o-rinnovi

: Sì, con registrazione targa e permesso https://www.comune.salerno.it/amministrazione/settori/settore-polizia-locale-protezione-civile/ufficio-autorizzazioni/richiesta-autorizzazione-transito-e-o-sosta-ZTL-e-o-rinnovi Sassari : Sì. Ztl attualmente sospesa

https://www.comune.sassari.it/it/novita/news/Dal-2-settembre-e-sospesa-la-Ztl/

: Sì. Ztl attualmente sospesa https://www.comune.sassari.it/it/novita/news/Dal-2-settembre-e-sospesa-la-Ztl/ Savona : No

: No Siena : No

: No Siracusa : No

: No Sondrio : No

: No Taranto : No

: No Teramo : No

: No Terni : Sì, con registrazione targa e permesso

Ibrido immatricolato dal 2014 con emissioni di CO2 uguali o minori di 120 g/km

https://www.ternireti.it/servizi/zona-a-traffico-limitato/

: Sì, con registrazione targa e permesso Ibrido immatricolato dal 2014 con emissioni di CO2 uguali o minori di 120 g/km https://www.ternireti.it/servizi/zona-a-traffico-limitato/ Torino : Sì, con registrazione targa e permesso

"Ibrido elettrico" (elettrico/benzina), immatricolato dal 2015, con emissioni di CO2 uguali o minori di 110 g/Km

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-9.shtml



: Sì, con registrazione targa e permesso "Ibrido elettrico" (elettrico/benzina), immatricolato dal 2015, con emissioni di CO2 uguali o minori di 110 g/Km http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-9.shtml Trani : No

: No Trapani : No

: No Trento : No

: No Treviso: No

Ztl di Treviso