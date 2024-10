Malgrado negli ultimi mesi le nuove immatricolazioni sul mercato abbiano frenato, il noleggio a lungo termine continua a crescere, conquistando nuovi driver, sedotti dai costi sicuri e dal fatto di non dover sborsare subito migliaia di euro. Qualcuno direbbe spendendo anche di più. Ma non è proprio vero.

Con questo articolo vorremmo sfatare 5 falsi miti sul Noleggio a lungo termine, anche se vogliamo sottolineare come non sia detto che il noleggio convenga a tutti.

Noleggio auto, le domande e le risposte

1 - Il noleggio a lungo termine va bene solo per le aziende

Per le aziende certamente, visto che hanno sgravi fiscali e molte attività vengono fatte in outsourcing, ma questo vale anche per le partite Iva e i liberi professionisti. Ma anche chi non ha vantaggi fiscali, comunque, riesce a risparmiare. E lo può fare ancora di più accedendo al noleggio a lungo termine di auto usate.

2 - Con il noleggio a lungo termine si prende quello che c’è. E non si può personalizzare nulla

Per le offertissime che si trovano periodicamente online e per il noleggio dell’usato in effetti è così. Ma non per i servizi, che sono assolutamente personalizzabili e tantissimi: dalla manutenzione al cambio gomme, dall’assistenza all’auto sostitutiva, così come la periodicità e i chilometri da percorrere. Ma per le auto nuove ci si comporta come per le auto da acquistare.

3 - Il noleggio a lungo termine va bene solo per chi fa pochi o tanti chilometri

Assolutamente no. Perché ormai i contratti di noleggio a lungo termine sono superflessibili. E quindi ognuno può ritagliare le percorrenze – che, ricordiamo, sono una delle variabili che partecipano alla costruzione del canone mensile - secondo le proprie esigenze. Anche se - e questo deve essere chiaro - se si fanno tanti chilometri, eccedendo da quelli stabiliti da contratto, si pagano.

4 - Alla scadenza del contratto non mi rimane nulla

E, a volte, meglio dire: “meno male”. Perché non sempre le auto usate, soprattutto quelle con tanti chilometri o quelle che hanno subito qualche incidente, si riescono a vendere bene. Anche e soprattutto oggi con le nuove alimentazioni – plug-in ed elettriche in primis – che stanno subendo forti svalutazioni. Senza tener conto che appena si acquista un’auto appena si esce dal concessionario questa vale almeno il 22% dell’Iva in meno. E comunque, per chi si innamora dell’auto presa a noleggio, molti noleggiatori permettono anche il riscatto dell’auto. Quindi anche qui: viva la flessibilità!

5 - Sì ma come fanno la manutenzione. Io ho il mio meccanico…

Beh, in passato qualche manutenzione di alcuni noleggiatori è stata fatta, diciamo, con poca attenzione. Ma ora l’attenzione è massima. Per più motivi: in primis perché quell’auto poi viene rivenduta (o rinoleggiata) e non deve aver problemi ma poi, anche, per non dover intervenire durante il contratto con servizi di assistenza, di auto sostitutiva e quant’altro che, per i noleggiatori, sono costi e impegno di risorse.

Quindi: il noleggio a lungo termine non è certamente per tutti, ma tutti vi possono accedere. E lo possono scegliere. Senza falsi miti. Appunto.