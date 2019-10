Non è semplicissimo muoversi nel sito Audi per la ricerca di una promozione esemplificativa, ma visitando la sezione Audi Value si trova ad esempio l’offerta per per una Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Admired S tronic, dotata di sistema di ausilio al parcheggio, clima automatico, digital cockpit e radio MMI plus ad un prezzo vantaggioso che si prolungherà fino al 31 dicembre.

Queste le condizioni: listino di 23.399,89 euro esclusa IPT ma compresa l’estensione di garanzia di un anno o 60.000 km, anticipo di 6.026,80 euro, 23 rate da 199 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,40%) e rata finale di 14.791,49 euro. A questo punto si può sostituire la vettura, riscattarla anche con rateazione o restituirla.

Vantaggi

Una formula classica per un modello nuovo come la A1 Sportback seconda serie, che si riferisce a una versione non alla base della gamma e ben accessoriata, comprendendo anche nel finanziamento il servizio Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. La rata è piuttosto bassa, e l’anticipo può essere compensato dalla permuta di un usato. Volendo, si può anche aderire ad una formula di noleggio.

Svantaggi

Pur trattandosi di un modello premium, altre concorrenti del segmento offrono comunque anticipo e/o tasso zero. Mancano nell’offerta indicazioni sui limiti di chilometraggio, o esempi su costi fissi anche se su base territoriale come l’IPT. Inoltre, l’offerta è realizzata in accordo con le concessionarie, che potrebbero avere altri modelli a disposizione più accessoriati e costosi.