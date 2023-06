Il modello di ingresso della gamma Audi, la A1 Sportback, è in offerta con il classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, denominato Audi Value; iniziata nel mese di giugno, in realtà l’offerta prosegue fino al 31 agosto.

L’anticipo è di 10.325,47 euro, su un listino iniziale di 31.780 euro per l’allestimento Identity Black e la motorizzazione 30 TFSI, con cambio S tronic.

Le rate mensili sono 35 da 309 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,25%), e la maxi rata finale è pari a 14.841,63 euro, per un massimo di 45.000 km e un costo in caso di esubero di 0,07 euro al chilometro, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Questi importi comprendono l’estensione di garanzia di un anno o 60.000 km, e, in regalo, la manutenzione Premium Care per due anni o 30.000 km.

La A1 Identity Black, oltre alle finiture speciali con estetica S line, look nero esteso e tetto in contrasto, comprende sistema di ausilio al parcheggio Plus, cruise control adattivo, luci a LED e smartphone interface.

Vantaggi

Per questo allestimento, Audi ha previsto rate da 309 euro al mese per la A1 Sportback Identity Black, che comprendono garanzia e manutenzione. Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, e la promozione termina a fine agosto.

Svantaggi

A parte gli eventuali costi di optional sulle vetture proposte, è da notare che il costo iniziale è identico a quello di listino, senza ulteriori sconti.

In sintesi