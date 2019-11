I francesi di PSA hanno il loro brand premium, che ricorda nel nome le storiche ma ancora oggi modernissime Citroen DS; oggi la produzione è di due soli SUV, ma con offerte interessanti in scadenza il 30 novembre, come ad esempio il finanziamento Style Drive sulla grande DS 7 Crossback Business, motorizzata con il diesel BlueHDi da 130 CV e con cambio automatico.

Si parte con un listino di 36.700 euro, che comprende anche IPT e imposta di bollo, ripartito in 11.450 euro di anticipo, 35 rate mensili da 289,87 euro (TAN fisso 2,99%, TAEG 3,93%) e rata finale da 17.517,50 euro, non superando il limite di 45.000 km. Al termine, la vettura si può sostituire, restituire, o tenere saldando l’ultima rata.

Vantaggi

La DS 7 Crossback è un modello recente e alto di gamma, che grazie a questo tipo di finanziamento a tasso agevolato può essere acquistato con importi ben dilazionabili, soprattutto pensando ad una permuta iniziale al posto dell’anticipo, e alle rate da 290 euro per tre anni.

Svantaggi

Il limite di 45.000 km per tre anni su una vettura diesel potrebbe non essere sufficiente, e causare al termine del finanziamento una spesa per ogni km percorso in più, non indicata nell’esempio. L’offerta non è cumulabile con altre in corso.