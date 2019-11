Audi ha sicuramente in programma una versione più spinta della A1 Sportback sulle orme della vecchia S1 da 231 CV che ancora non ha trovato la sua erede. ABT, tra i più famosi tuner dei Quattro Anelli, ha preso in mano la situazione e, circa un mese fa, ne ha preparata una da ben 400 CV.

Il progetto di ABT è quasi completo, ma manca ancora da ottimizzare la taratura delle sospensioni e l'elettronica per l'erogazione del motore. Considerando che si tratta di un'esemplare unico (non per niente si chiama ABT 1of1), l'auto non è al momento in vendita quindi non è possibile stimarne il valore.

È un esemplare unico

Questa one off è spinta dal motore 2.0 TFSI preparato da corsa usato per il campionato monomarca TT Cup. Un quattro cilindri turbo 310 CV che, grazie all'overboost, tocca i 340 CV e 400 Nm di coppia. ABT però ha messo le mani anche su questo portandolo a circa 400 CV, con il doppio scarico posteriore senza filtri che fa tremare i muri ogni volta che la si accende.

Cattivissima anche fuori

I cerchi da 19" sono stati studiati per ottimizzare i flussi aerodinamici e i passaruota posteriori sono stati allargati di 5,5 cm rispetto alla versione di partenza. Le porte dietro sono state saldate e un'enorme ala e un cattivissimo diffusore rendono la vista posteriore più aggressiva che mai. Il kit estetico porta in dotazione anche altre novità, tra cui gli specchietti e i pannelli di portiere e paraurti.

Per quanto riguarda la livrea bicolore, i più attenti noteranno che è simile alla RS6+ Avant bianco nera di Jon Olsson, solo che qua, ovviamente, cambiano i colori. Il designer infatti è lo stesso. Ma ci sono cambiamenti anche all'interno, dove spariscono i sedili posteriori per far posto al rollbar. Quelli anteriori da corsa sono fatti su misura per il proprietario e in tutto l'abitacolo non mancano rivestimenti in Alcantara e accessori racing come il volante a fondo piatto.