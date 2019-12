Quando i temi trattati fanno riferimento all'ultra-veloce e ultra-costoso, Bugatti è probabilmente in cima alla lista. Dalla EB110, ogni auto di produzione ha battuto record in pista e in banca, con gli acquirenti che, a più riprese, hanno piazzato gli ordini in anticipo, anche prima che l'auto arrivasse alla produzione ufficiale.

Al Salone di Ginevra di questo 2019, "La Voiture Noire", una moderna interpretazione della Type 57 SC Atlantic, costruita negli anni 1936 e 1938. C'era così tanto interesse per "La Vioture Noire" che Bugatti ha deciso di offrire ai suoi clienti due edizioni speciali della Chiron sullo stesso tema: la "Noire Sportive" e la "Chiron Noire Élégance".

Più elegante

La più elegante "Chiron Noire Élégance" ha il suo esterno rifinito in fibra di carbonio a vista. Sulla griglia anteriore non manca l'emblema Bugatti in argento massiccio. Il tema scuro continua fino alle pinze dei freni, posizionate dietro un nuovo set di ruote. Poi c'è la linea della firma a C che è fresata da metallo solido e rifinita in alluminio lucidato opaco, che aggiunge visivamente contrasto al corpo nero di questo Chiron.

La fibra di carbonio continua verso lo specchietto retrovisore e il cofano motore e la scritta "Noire" si trova nei pannelli laterali e nella parte inferiore dell'ala posteriore. All'interno, il tema nero continua, con la linea C illuminata, che aggiunge un tocco visivo. L'iscrizione "Noire" si trova anche sul poggiatesta.

Total Black

La Bugatti "Chiron Noire Sportive" ha una finitura opaca per il suo corpo in fibra di carbonio a vista, mentre gli elementi esterni come scarico, ruote, spoiler, griglia e linea caratteristica sono tutti in nero opaco. L'interno di questa edizione è persino più nero della "Chiron Noire Élégance", con tutte le firme e le parti in alluminio rifinite in nero opaco.

Una garanzia

In ogni caso a spingere l'auto troverete ancora il potente motore a 16 cilindri da 8,0 L quadri-turbo da 1.500 CV e 1600 Nm di coppia. Questi modelli saranno limitati a sole 20 unità e saranno consegnati a partire dal secondo trimestre del 2020 con un prezzo iniziale di 3,305,445 dollari.