Dieci centimetri possono fare la differenza nelle auto. Se poi questi dieci centimetri sono in altezza, beh… allora l’auto cambia quasi completamente.

A dimostrarlo è la seconda generazione della Mercedes GLA, attesa nei concessionari italiani dalla primavera 2020, che abbandona le slanciate forme da crossover del vecchio modello e strizza l’occhio ai SUV, complici i 10,4 cm di altezza in più: da 1,507 metri raggiunge gli 1,611 metri, come le rivali Audi Q3 e BMW X1.

Fotogallery: Nuova Mercedes GLA

86 Foto

Le altre dimensioni, al di là dell’altezza, cambiano solo marginalmente, perché la lunghezza si attesta a 4,410 metri (1,4 cm in meno) e la larghezza aumenta di 3,0 cm raggiungendo gli 1,834 metri. Tre centimetri sono anche quelli in più nel passo, che arriva a 2,729 metri.

Famiglia numerosa

Lo stile della nuova Mercedes GLA è all’insegna della pulizia, complici le fiancate levigate e le luci posteriori che sembrano a filo con la carrozzeria. A risaltare sono le bombature nel cofano, i cerchi fino a 20” e la mascherina ispirata agli altri SUV della casa tedesca (ha un listello al centro e la grossa Stella emblema di Mercedes), oltre ai finestrini tagliati nella parte posteriore e ai generosi archi passaruota.

A livello tecnico non ci sono novità, perché la GLA 2020 è basata sul pianale a trazione anteriore o integrale di tutte le altre Mercedes compatte, che dividono con la GLA non soltanto l’ossatura di base ma anche i motori, lo stile degli interni e le tecnologie di bordo: sono le Classe A, Classe A Sedan, Classe A Sedan per la Cina, Classe B, CLA, CLA Shooting Brake e GLB. Dalle "cugine" arrivano anche gli aiuti alla guida, compresi la frenata automatica, il monitoraggio dell'angolo cieco, il mantenitore in corsia e il regolatore di velocità adattativo.

C'è più spazio, non solo nel baule

L’incremento dell’altezza non fa solo cambiare lo stile della carrozzeria, perché la nuova GLA ha i sedili rialzati (di 14,0 cm rispetto alla Classe A) e offre perciò una visibilità migliore ai passeggeri. Aumenta contestualmente lo spazio massimo disponibile per l’altezza, che passa da 1,015 metri a 1,037 metri, ma è tutto l’abitacolo a farsi più ampio: la capacità del baule cresce ad esempio da 421 a 435 litri, la sua profondità aumenta di 2,7 cm a 1,422 metri e la larghezza della “bocca” di carico è più ampia di 0,5 cm (a 1,050 metri).

La GLA è dotata inoltre del divano scorrevole di 14,0 cm e frazionabile in 3 parti; lo schienale, inoltre, può assumere una posizione più verticale al fine di caricare più agevolmente oggetti ingombranti. La plancia è simile alle altre Mercedes compatte, perché ha le bocchette in stile aeronautico e i due schermi affiancati di 7” o 10,25” per la strumentazione e il sistema multimediale MBUX, che al pari delle Mercedes di ultima generazione si può controllare anche tramite la voce.

Due motori per iniziare

La seconda generazione della Mercedes GLA riceverà all’inizio i motori benzina 1.3 e 2.0 delle versioni GLA 200 e AMG GLA 35, con 163 CV e 306 CV: il primo assicura prestazioni brillanti, con uno 0-100 km/h in 8,7 secondi e 210 km/h di velocità massima, mentre il secondo – complice anche la coppia di 400 Nm, contro i 250 del 1.3 – promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e 250 km/h di velocità massima. Per entrambe il cambio è robotizzato a doppia frizione, ma la 200 ha 7 marce e la 35 una in più.

Quest’ultima è dotata della trazione integrale 4MATIC, evoluta rispetto al vecchio modello: la coppia viene ripartita fra gli assai non più attraverso una frizione controllata da un attuatore idraulico, ma da un motore elettrico che muove una ruota dentata. In condizioni di aderenza ottimale il sistema 4MATIC invia l’80% della coppia alle ruote anteriori, ma in caso di fondo sdrucciolevole può inviare fino al 50% della coppia alle ruote posteriori. E’ previsto inoltre il pacchetto Offroad, che aggiunge il controllo automatico della velocità in discesa.