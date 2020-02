11 / 13

Con Volkswagen ci si riferisce sia Marchio in sè sia al Gruppo VW che, oggi, comprende marchi come, per citare i più importanti, Volkswagen, Audi, Skoda e Seat.

Il nome "Volkswagen" risale al periodo nazista quando il regime si fece promotore del Maggiolino. La National Society for the Production of Cars fu fondata dall'organizzazione nazionalsocialista "Kraft durch Joy" il 28 maggio 1937 a Berlino e presto cambiò il nome in "Society for the Preparation of the Volkswagen", la "Società per la preparazione delle Volkswagen", rinominata "Volkswagenwerk G.m.b.H." nel 1938. Sempre in questo periodo nasce il logo (che è cambiato solo di recente con il lancio della ID.3), con la V posta sopra la W all'interno di una ruota.