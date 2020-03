Proseguono le offerte per automobili dalle tecnologie ecologiche, che si protraggono per tutto il mese di marzo 2020, in un clima di tensione e attesa per le normative sul nuovo Coronavirus: possiamo verificarlo, ad esempio, con l’offerta per la Kia Ceed GPL, acquistabile con il finanziamento Scelta Kia a tasso zero.

Per una Kia Ceed 1.4 MPI Urban Eco GPL da 96 CV, nel model year 2020, il prezzo di listino scende da 21.750 a 19.150 euro; dopo aver versato un anticipo di 5.500 euro, si pagano 35 rate mensili da 193,76 euro (TAN fisso 0%, TAEG 1,48%) e una rata finale di 9.532,50 euro che possono non essere pagati restituendo la vettura o considerandoli come anticipo per una vettura nuova, oppure rifinanziabili. In questo importo di esempio è compresa la polizza con assistenza stradale e auto sostitutiva.

Vantaggi

L’offerta per la Kia Ceed GPL, che già consente un certo vantaggio in termini di costo del combustibile e di impatto ambientale, è interessante sia per lo sconto pari come minimo a 2.600 euro, oltre ad un’eventuale permuta, sia per il tasso zero applicato sulle 35 rate dopo l’anticipo.

L’allestimento Urban ha una dotazione di serie che è già abbastanza completa, e alle rate si possono aggiungere altri servizi assicurativi. C’è poi un importante vantaggio che al momento è offerto solo da Kia nel nostro mercato: i sette anni di garanzia, che sono già compresi nel costo iniziale al di là di qualsiasi offerta di finanziamento.

Svantaggi

L’offerta vale soltanto in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno tre mesi, e riguarda un numero limitato di vetture disponibili presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, da acquistare entro il 31 marzo 2020.

Questo significa che l’auto non può essere acquistata a queste condizioni senza un usato da dare in cambio, e quasi sicuramente avrà un prezzo un poco più alto per accessori come la vernice metallizzata, oltre agli oneri finanziari. Manca anche nell’esempio il limite di chilometraggio per ottenere il valore minimo garantito previsto.