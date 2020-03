In un mercato invaso da SUV, crossover, fuoristrada e auto rialzate di ogni tipo c’è ancora chi guida o compra auto station wagon, quelle “familiari” che fino a pochi anni fa erano una scelta obbligata per chi viaggiava tanto, soprattutto per lavoro.

Questo perché la categoria dei grandi viaggiatori in auto, agenti di commercio e professionisti, non si è ancora estinta e le station wagon restano una possibile scelta d’acquisto per una buona fascia di clienti, soprattutto quelli che cercano la praticità e le prestazioni del diesel. Per questo vogliamo proporvi un confronto fra super station wagon lussuose, tutte potenti, veloci e con motori a gasolio.

Audi, BMW e Mercedes fianco a fianco

La patria delle familiari di lusso è da sempre la Germania e anche oggi le tre rivali dirette nel segmento delle grandi station wagon vede protagonisti i marchi Audi, BMW e Mercedes. Per questo confronto sulla carta abbiamo scelto tre versioni diesel con potenze attorno ai 300 CV delle Audi 6 Avant, BMW Serie 5 Touring e Mercedes Classe E Station Wagon.

Nello specifico abbiamo ristretto la “sfida” a Audi S6 Avant TDI 3.0 quattro tiptronic, BMW 540d Touring xDrive e Mercedes E 400 d 4Matic Station Wagon, tutte vetture che uniscono ottime capacità di carico, prestazioni di alto livello, trazione integrale, cambio automaticoe finiture degne degli stemmi che portano.

Prestazioni a confronto

Come detto vogliamo focalizzarci sulle prestazioni di queste station wagon diesel che rappresentano ancora il meglio nella categoria, andando a vedere potenza, velocità e tempi di accelerazione. Come si può ben vedere nella tabella qui sotto l’Audi vince in quanto a “cavalleria”, mentre velocità massima e tempi di accelerazione 0-100 sono molto vicini, con un leggero vantaggio per BMW.

Audi S6 Avant BMW 540d Touring Mercedes E 400 d SW Motore 3.0 V6 diesel 3.0 diesel 6 cil. in linea 3.0 diesel 6 cil. in linea Potenza 349 CV 320 CV 340 CV Coppia 700 Nm 680 Nm 700 Nm Velocità massima 250 km/h 250 km/h 250 km/h Accelerazione 0-100 5,1 secondi 4,9 secondi 5,1 secondi

Pesi e consumi

Anche la coppia massima si aggira per tutte attorno ai 700 Nm, mente il peso a vuoto vicino alle 2 tonnellate vede ancora una volta in vantaggio la BMW Serie 5. A livello di consumi ed emissioni di CO2 è invece la Mercedes ad avere la meglio.

Audi S6 Avant BMW 540d Touring Mercedes E 400 d SW Peso 2.095 kg 1.920 kg 2.070 kg Consumo 6,5 l/100 km 5,9 l/100 km 5,5 l/100 km Emissioni CO2 171 g/km 156 g/km 145 g/km

Anche nelle misure si somigliano

Guardando le dimensioni esterne e quelle del vano bagagli scopriamo che le somiglianze sono molto spinte, a partire dalla lunghezza di poco inferiore ai 5 metri. La più lunga e larga è l’Audi, mentre la più alta è la BMW. A livello di bagagliaio la più capiente è invece la Mercedes Classe E.

Audi S6 Avant BMW 540d Touring Mercedes E 400 d SW Lunghezza 4,95 m 4,94 m 4,93 m Larghezza 1,88 m 1,86 m 1,85 m Altezza 1,44 m 1,49 m 1,48 m Bagagliaio 550/1.680 litri 570/1.700 litri 640/1.820 litri

Prezzi "vicini vicini"

Confrontare i prezzi di queste super familiari a gasolio non è facile, viste le tante variabili di allestimento, ruote, dotazioni e finiture, ma abbiamo cercato di allineare le versioni delle tre tedesche. Pur trattandosi di un confronto solo indicativo scopriamo che Audi ha il prezzo più alto, merito anche della sigla “S6”, mentre Mercedes risulta quella col listino più basso, anche se con differenze minime e sempre intorno agli 80.000 euro.