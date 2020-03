La Dawn è, attualmente, uno dei modelli con più anni sulle spalle del listino Rolls-Royce. Nonostante questo però, è lei la prima del nuovo decennio ad arrivare sul mercato con una edizione speciale. La Casa ha rilasciato poche immagini di teasing e, come potete vedere, promettono bene. Si chiamerà Dawn Silver Bullet Collection.

Rolls-Royce spiega che questa edizione limitata della decappottabile tragga ispirazione dalle bellissime roadster degli anni '20, riportando sulle strade di oggi "quell'atteggiamento spensierato di quei giorni lontani in un'espressione audace e contemporanea progettata per i non conformisti".

Due posti secchi

Dalle prime immagini teaser si vede come il design sia molto pulito con tocchi decorativi retrò. La parte più interessante della macchina però è il cosiddetto Aero Cowling che chiude la zona dietro ai sedili anteriori e segue idealmente la linea dei poggiatesta con due gobbe aumentando la sensazione di velocità. All'interno troviamo un moderno mix di materiali pregiati ed elementi di design, con elementi in fibra di carbonio e in pelle trapuntata.

Fotogallery: Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection, il teaser

4 Foto

Extra lusso in 50 esemplari

Rolls-Royce vuole che questa nuova decappottabile unisca la nostalgia del passato con la "sofisticata innovazione del futuro". Sarà prodotta in soli 50 esemplari ad un prezzo che ancora non è stato reso noto divulgato. Oltre all'auto, i clienti riceveranno anche un invito per "viaggi epici" organizzati da Whispers, società sotto l'egida della Casa britannica.