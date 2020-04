Più di due anni fa, Lexus ha presentato un particolare concept chiamato LF-1 Limitless al Salone di Detroit 2018 ed è stato subito considerato da molti un'anteprima della prossima generazione di LX. Sembra che la divisione premium di Toyota abbia però in mente qualcosa di leggermente diverso: la versione di serie della LF-1 Limitless infatti potrebbe essere una LQ, un nuovo modello ben al di sopra dell'attuale generazione di LX.

La LQ condividerà molto con la berlina di lusso LS. Potrebbe arrivare addirittura una versione ad alte prestazioni, chiamata F, equipaggiata con un V8 biturbo da oltre 600 CV. Le versioni "minori" avranno invece a disposizione il V6 biturbo da 420 CV e l'ibrido da 360 CV.

Prezzi fino a sei cifre

La Lexus LQ dovrebbe arrivare sul mercato con il MY 2022, quindi non dovrebbe essere in vendita prima del prossimo anno. Il modello base dovrebbe costare circa 73.900 euro, mentre per la variante di punta si arriverebbe a circa 92.400 euro.

È difficile che Lexus faccia debuttare la versione F insieme a quelle standard, quindi probabilmente arriverà l'anno successivo come modello top di gamma, rivale diretta di Mercedes GLS 63 AMG e Audi RS Q8, con un prezzo superiore ai 100.000 euro.

Per quanto riguarda il nome, Lexus si è già assicurata i diritti per la nomenclatura "LQ" e il comunicato stampa del concept LF-1 Limitless parlava del "potenziale per plasmare il futuro di un crossover dal lusso estremo", quindi potrebbe facilmente essere questo il caso.

Un nuovo maxi SUV

Qualche tempo fa, un nostro insider Toyota/Lexus ci ha detto che la LX passerà a un modello completamente nuovo nel 2022, rappresentando una "enorme ripartenza" rispetto all'attuale generazione. Sarà interessante vedere se si riferiva alla nuova LX o piuttosto alla LQ, ma comunque è certo che Lexus stia lavorando duramente allo sviluppo di un nuovo grande SUV.