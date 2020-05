Per la ripresa delle attività in emergenza Coronavirus, Ford è pronta con una serie di offerte, rassicurando il cliente con lo slogan “A casa o sicuri come a casa”, che si riferisce ai rinnovati servizi online, e alla sanificazione degli showroom. Quindi, fino al 31 maggio, su ogni modello della gamma sono rimodulate le consuete offerte di finanziamento: vediamo ad esempio la proposta con la rata più bassa per un modello popolare come la Ford Fiesta 5 porte benzina 1.1 75 CV, nel nuovo allestimento Connect che dispone di modem 4G per collegare in wi-fi fino a 10 dispositivi e controllare in remoto le funzionalità dell’auto, connettendo anche gli smartphone al touchscreen da 8”.

Il prezzo di partenza per questo modello sarebbe 17.050 euro, che cala fino a 13.000 euro con lo sconto, e 12.000 con l’adesione al finanziamento Idea Ford. L’anticipo è zero, e le rate sono 36 da 194,94 euro al mese (TAN 5,49%, TAEG 7,49%); al termine, il valore futuro garantito di 7.843 euro può essere un anticipo per una nuova vettura, oppure si può rateizzare; l’alternativa è restituire l’auto, senza superare i 45.000 km e con 0,10 euro per ogni km percorso in più. Nell’importo di esempio sono comprese l’assicurazione sul credito 4LIFE e l’assicurazione Guida protetta, non obbligatorie.

Vantaggi

Idea Ford esiste da diverso tempo, e con proposte specifiche su molti modelli della gamma, comprese motorizzazioni differenti: per questa Fiesta Connect, da segnalare sono sicuramente lo sconto sostanzioso (12.000 euro per una vettura di segmento B sono sicuramente un valore interessante), l’assenza di anticipo, e la rata inferiore ai 200 euro per tre anni, oltretutto con alcuni servizi facoltativi compresi.

Anche i 15.000 km l’anno sono un valore adeguato per un’auto compatta a benzina. Come dire che nel periodo di crisi, si può acquistare una Fiesta nuova partendo dalla prima rata da 195 euro, anche senza usato.

Svantaggi

In passato, Idea Ford aveva qualche limitazione nelle offerte mensili, come permute o sconti rottamazione: in questo caso il vincolo c’è, ma riguarda solo il fatto che i veicoli in offerta sono soltanto quelli in pronta consegna.

Questo vuol dire che la vettura proposta potrebbe essere già dotata di optional qualificanti, e più costosi, oppure che le concessionarie potrebbero disporre di allestimenti e motorizzazioni superiori rispetto all’esempio. Bisogna poi tener conto di qualche costo in più, come le consuete IPT e PFU.

In sintesi