Ora: tutti concordiamo sul fatto che l’automobile è sacra. Che si tratti di una prelibata macchina storica, di una fenomenale sportiva, di una rara limited edition o, più semplicemente, dell’auto con cui ogni giorno andiamo a lavorare.

Insomma: l’automobile per noi è intoccabile, o quasi. Ma, nonostante qui si professi l’arte della “conservazione del nostro patrimonio motoristico” c’è chi la pensa diversamente e agisce drasticamente. I Carmagheddon sono dei veri appassionati di auto, ma proprio per questo sanno cosa l’automobilista non farebbe mai alla propria macchina, ed è qui che inizia il loro esaltante spettacolo.

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo desiderato far cose “brutte” alla nostra o, meglio, alle altrui auto… ma alla fine nulla è accaduto. Cosa succede se prendo una mazza da baseball e sferro colpi sulla carrozzeria? E se riempissi con collosi liquidi il serbatoio dell’olio motore? Mi piacerebbe tanto cuocere un pesce sulla testata della mia auto, quanto impiegherei? E’ difficile far esplodere una macchina? Ma una Panda, la Fiat per eccellenza, può navigare un lago? O volare?

Ecco, questi sono solo alcuni esempi di domande apparentemente assurde, a cui però i ragazzi di Carmagheddon hanno già risposto sul loro canale Youtube. E altre risposte arriveranno.

Ironia nelle battute, capacità espressiva, grande manualità e competenza meccanica. Ma non solo: le milioni di visualizzazioni che trovate tra una prova e l’altra sono frutto di un attento studio del dettaglio. Tempistiche, sceneggiature, comparse (spesso dalle femminili e piacevoli sembianze), tutto è calcolato e ponderato per assemblare contenuti video che intrattengono, mostrando a quello che accade facendo dell’auto ciò che nessuno avrà mai il coraggio di fare. Ma facendolo bene. Molto bene.