Non si fermano le offerte speciali per la riapertura delle concessionarie dopo i blocchi dell’emergenza Coronavirus: ne è un esempio Mazda, che propone fino al 31 maggio diverse proposte interessanti sulle vetture della propria gamma. Vediamo una delle offerte più economiche, quella sulla compatta Mazda2 Mazda M Hybrid 1.5 90CV Evolve, che avrebbe un listino di partenza di 17.800 euro, ridotto a 16.000 euro con permuta o rottamazione di un veicolo.

Con un anticipo di 5.730 euro, le rate sono poi 35 di 194,92 euro mensili (TAN 3,99%, TAEG 5,81%), con la maxi rata finale pari a 4.984 euro rifinanziabili, o utilizzabili come anticipo su una vettura nuova. L’offerta però non si limita al finanziamento agevolato: il Back to Drive Pack di Mazda comprende infatti anche due omaggi importanti come l’estensione di garanzia di 5 anni Mazda Best5 e il programma di manutenzione Mazda Service Plus, e in più il pagamento della prima rata a gennaio 2021.

Vantaggi

Facendo due calcoli, il Back to drive pack di Mazda offre diversi vantaggi: uno sconto di circa 1.800 euro, il finanziamento Mazda Advantage con rate inferiori a 200 euro, e anticipo facilmente sostituibile con una permuta, ma anche l’inizio del finanziamento il prossimo anno.

La garanzia normale per Mazda2 è di 3 anni o 100.000 km, ma in questo caso l’estensione è estesa per altri 24 mesi o 200.000 km al massimo, e sono previsti tre tagliandi gratuiti. Non male per un modello dalla motorizzazione ibrida e dalla singolare tecnologia Skyactiv-G, che solo Mazda possiede.

Svantaggi

Rispetto all’esempio, vanno calcolate spese in più: ci vuole un usato in permuta, per acquistare solo vetture in stock già disponibili, probabilmente dotate di accessori più costosi rispetto alla versione di attacco.

Ci sono in più IPT e altri costi, tra i quali 0,10 euro per ogni chilometro percorso oltre i 10.000 l’anno, per mantenere il valore futuro garantito: una percorrenza che può andare bene in città, ma che non è difficile superare, anche per una vettura ibrida.

In sintesi