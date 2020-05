Per caso, tra i profili che seguite su Instagram, c'è anche quello di Markus Flasch? No, non è un cantante emergente nè uno sportivo. Di mestiere fa il capo della divisione M di BMW e se siete suoi follower forse avrete avuto il piacere di vedere in anteprima il restyling della BMW M5.

La versione sportiva della berlina bavarese - da poco sottoposta a restyling - infatti è stata mostrata da Flasch in una storia su Instagram, per rispondere alla domanda di un utente che chiedeva quando verrà presentata la nuova M5. "Entro un paio di settiman" la risposta, accompagnata da un primo sguardo all'anteriore dell'auto. E l'hype sale.

Imbarazzo della scelta

Il telo nero alzato mostra così passaruota arancione, immenso cerchio in lega nero lucido e parte del muso, caratterizzato dagli stessi gruppi ottici parzialmente ridisegnati visti sulla Serie 5 restyling. Gruppi ottici che anche sulla M5 saranno disponibili con tecnologia laser light, come deducibile dalla presenza della sottile linea blu sulla parte superiore.

A beneficiare di un nuovo disegno saranno anche i paraurti, le luci posteriori e il cofano, per dare un aspetto ben più aggressivo alla super berlina bavarese. Naturalmente il pezzo forte sarà rappresentato dal motore, il solito V8 di 4,4 litri attualmente portato a 625 CV sulla variante Competition, la più estrema della famiglia.

Una famiglia che col restyling potrebbe ampliarsi ulteriormente: la classica M5 con cavalleria a livello della Competition attuale, la nuova Competition a quota 541 CV e l'inedita CS accreditata di più di 650 CV e un motore mild hybrid. Voci ancora tutte da confermare.

Lotta serrata

La BMW M5 restyling non è l'unica berlina sportiva tedesca pronta ad invadere il listino: a breve infatti dovrebbe arrivare l'acerrima nemica Mercedes E 63 AMG, basata sul recente restyling della Classe E. Una concorrente disponibile, al contrario della bavarese, sia in versione 3 volumi sia con carrozzeria station wagon, unica scelta per quanto riguarda la terza tedesca arrabbiatissia: l'Audi RS 6.