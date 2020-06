Sicuramente i nuovi motori ibridi possono essere un incentivo per rinnovare la propria auto, e a maggior ragione aggiungendo sconti e agevolazioni in tempo di Coronavirus: la Hyundai Kona Hybrid, offerta in promozione fino al 30 giugno, ne è sicuramente un esempio.

Come proposta di finanziamento, la casa coreana indica la Kona Hybrid 1.6 HEV da 141 CV a due ruote motrici e con cambio DCT, che avrebbe un listino di 26.450 euro.

Grazie allo sconto iniziale, l’importo scende a 23.200 euro, e non è previsto anticipo; le rate mensili, che si pagano da gennaio 2021, sono quindi 35 da 471,89 euro (TAN 1,95%, TAEG 2,80%), mentre la maxi-rata finale è pari a 11.902,50 euro.

Come di consueto, si può decidere di sostituire la vettura, considerando questo importo come anticipo, restituire l’auto senza pagare, oppure rifinanziare la rata finale.

Vantaggi

In questa promozione ci sono molte delle agevolazioni previste per il periodo di ripresa dopo le chiusure per l’emergenza sanitaria: lo sconto sul listino, l’anticipo zero, un tasso di interesse molto basso rispetto alla concorrenza e la possibilità di pagare da gennaio; in più c’è l’igienizzazione gratuita.

Svantaggi

Siamo già alla fase 2.0 delle promozioni: il voucher #TorniamoAViaggiare di aprile e maggio 2020 non è cumulabile con questa offerta. Occorre poi avere un usato in permuta o rottamazione, e il finanziamento è valido solo per le vetture in stock, con molte possibilità di spese in più per accessori e servizi.

In sintesi