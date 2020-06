La Citroen C4 Cactus si avvicina sempre più alla pensione dopo 6 anni di servizio e un restyling di metà carriera datato 2018. Un addio alla produzione che non significherà l’abbandono da parte della Casa francese del segmento delle compatte: in rampa di lancio infatti c’è già la nuova Citroen C4, attesa al debutto il prossimo 30 giugno.

L’annuncio è stato dato sui profili social del Double Chevron con un breve video nel quale si trova l’informazione più importante: sarà (anche) 100% elettrica. Un percorso seguito anche dalle cugine DS 3 Crossback, Peugeot 208 e 2008 e Opel Corsa.

Il gruppo è completo

Un’elettrificazione ormai irrinunciabile che sfrutterà, per la prima volta in casa Citroen, la piattaforma CMP nata appositamente per ospitare sia motorizzazioni a emissioni zero, sia classiche unità endotermiche. Di dati ufficiali non ce ne se sono, ma condividendo l’architettura con le cugine ci si aspetta una potenza di 100 kW (136 CV) e batteria da 50 kW, per un’autonomia superiore ai 300 km.

La nuova Citroen C4 sarà quindi un modello completamente nuovo, del quale si sa poco o nulla, che abbiamo provato a immaginare qualche tempo fa con un render. Una ricostruzione al computer che, come le spy photo pubblicate un paio di mesi fa, che svelano un immancabile aspetto da crossover con tetto da coupé. Una linea filante e completamente differente rispetto a quella della C4 Cactus, rispetto alla quale sarà più alta da terra e più grande.

Tecnologica e sicura

Come detto, oltra all’inedita motorizzazione elettrica, la nuova Citroen C4 adotterà anche i classici motori benzina e diesel del Gruppo PSA, abbinati o al cambio manuale 6 marce o all’automatico 8 rapporti. Non mancheranno di certo i vari sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, come cruise control adattivo e mantenitore della corsia, assieme all’infotainment aggiornato e alla possibilità di avere anche al strumentazione 100% digitale.