Alfa Romeo compie 110 anni. Ieri, 24 giugno 2020, è stato riaperto il Museo Storico di Arese appositamente per questa ricorrenza dopo il fermo a causa del Coronavirus.

Tra le tante esposizioni, una new entry è rappresentata dalle sei mostre "Alfa Romeo in uniforme" dedicate alle auto del Biscione che hanno indossato per decenni la divisa dell'Arma dei Carabinieri.

Dalla Giulia alla 75

Rievocano oltre 60 anni della collaborazione storica tra la Casa e i Carabinieri, con le auto che hanno supportato gli agenti in centinaia di missioni in giro per l'Europa che sono esposte su grandi piattaforme circolari.

Una delle prima Alfa a servire lo Stato fu il fuoristrada 1900 M, anche conosciuta come Matta, a cui si affiancano all'interno dei padiglioni della mostra le più conosciute Giulia, Alfetta, 90 e 75, queste ultime anche in configurazione blindata. Cliccate sul link per saperne di più su programma, prezzi ed eventi del Museo.