Fin dal 2015, data del lancio ufficiale, il programma di personalizzazione Mercedes-Benz Designo Manufaktur ha ottenuto un enorme successo. Basti pensare che, solo quest'anno, Mercedes ha visto aumentare le richieste di personalizzazione delle proprie vetture quasi del 200%.

Ma se fino a poco tempo fa il programma permetteva di customizzare esclusivamente la Classe G, ora anche gli acquirenti di altri modelli possono approfittarne. Per il nostro mercato parliamo di Classe E (berlina e station wagon), Classe S, AMG GT e CLS.

Colorazioni Mercedes e non solo

Si potrebbe iniziare curiosando tra i libri di storia del marchio di Stoccarda e scegliere se optare per una verniciatura dai colori moderni oppure tuffarsi nelle mille e una tinte classiche dei modelli storici risalenti agli Anni '50 e '60.

E, novità delle novità, c’è pure l’opportunità di richiedere una verniciatura speciale attingendo dalle palette di colori di altre case automobilistiche, a seconda ovviamente delle disponibilità. Potreste dunque ordinare una AMG GT R in viola “Crazy” stile Dodge o una S63 color verde Lexus.

Le immagini presenti in questo articolo mostrano come, grazie al programma Designo Manufaktur, Mercedes abbia donato all'AMG S 63 Cabriolet un verde (Deep Green) ispirato dal portfolio storico del marchio, mentre la E63 S Wagon indossa un abito color Steel Blue, un tempo riservato esclusivamente al furgone Sprinter.

Spazio alla fantasia anche dentro

E le infinite opportunità di personalizzazione continuano anche all’interno. Gli acquirenti possono scegliere tra i precedenti colori in pelle presenti nel programma Designo, rivestimenti personalizzati e cuciture a contrasto, disponibili in diverse combinazioni e tonalità.

Per esempio sui modelli Maybach Mercedes offre la possibilità di rivestire praticamente ogni superficie con diverse tipologie di pellame indicate dal cliente.

Sarà soprattutto l'iconica Classe G ad ottenere il maggior numero di combinazioni possibili: a disposizione degli acquirenti ci sono infatti 34 colorazioni esterne e 54 differenti varianti per i rivestimenti degli interni, il che significa oltre un milione di possibili abbinamenti.

Per quanto riguarda il listino, Mercedes non specifica i costi delle opzioni offerte da Designo Manufaktur, ma possiamo tranquillamente presupporre che se si desidera una Classe S con delle particolari tonalità non di fabbrica, sicuramente si dovrà pagare un extra.